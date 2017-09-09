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Меган Фокс и Брайан Остин Грин объяснили, почему их сын носит платья

9 сентября
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9 сентября 2017
Не только Шарлиз Терон разрешает своему сыну носить платья, балетки и девчачьи сумочки и красить губы.

Шарлиз Терон с сыном

Меган Фокс и Брайан Остин Грин также разрешают своему 4-летнему сыну Ноа гулять в костюмах Белоснежки и принцессы Эльзы из мультфильма «Холодное сердце». И точно так же неравнодушные люди по всему миру осуждают родителей за подобное потакание капризам мальчика.

В прошлом году на шоу Джимми Киммела Меган уже объяснила свою позицию по этому поводу:

«Я выросла среди пятидесятников Церкви змееносцев... Женщины могут надевать только брюки, никаких платьев, украшений или макияжа. Довольно агрессивная среда. Но я оттуда ушла. И сейчас я не навязываю никаких запретов детям. Мои сыновья могут надевать платья. Ноа их очень любит. Правил у нас нет - в моем доме каждый может быть таким, каким он хочет быть!»

Меган Фокс с мужем и детьми

На протяжении последних полутора лет Ноа выходит из дома исключительно в платьях, и теперь уже его отцу, Брайану Остину Грину пришлось держать ответ в интервью Hollywood Pipeline.

«Я слышал от некоторых людей, что они не могут принять стиль Ноа. Что я могу им ответить - мне все равно. Ему 4 года, и если он хочет что-то надеть, он это надевает. Мне кажется, в возрасте 4-5 лет нужно только одно - веселиться. Появляясь в платьях, он никому не наносит вреда. Если ему хочется так выглядеть, прекрасно! Это хорошо для него».
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Меган Фокс и Брайан Остин Грин объяснили, почему их сын носит платья фотографии
Меган Фокс и Брайан Остин Грин объяснили, почему их сын носит платья фотографии
Меган Фокс и Брайан Остин Грин объяснили, почему их сын носит платья фотографии
Меган Фокс и Брайан Остин Грин объяснили, почему их сын носит платья фотографии
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