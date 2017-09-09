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Юлия Пересильд рассказала, кто отец ее детей

9 сентября
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9 сентября 2017
Юлия Пересильд дала интервью журналу Marie Claire, в котором рассказала о дружбе с Романом Абрамовичем, о лучших мужчинах в российском кино и о том, кто же приходится отцом ее дочерям.

Юлия Пересильд рассказала, кто отец ее детей

Об актерах, лучших не только в профессии

«Ну, Машков, например, Владимир Львович – это человек, который выстроил спортзал на съемочной площадке фильма «Край» под Питером. Сам, сам. Не в райдер потребовал вписать, а просто выстроил маленький, целлофановой пленкой обнесенный. Он всегда в форме, все время качается. У меня есть внутреннее кредо: если ты работаешь с человеком, не надо с ним спать. Но я бы могла влюбиться в Машкова за широту души. Потому что, например, я помню лицо официантки в Берлине, которой он дал такую сумму на чай, что она на протяжении двух часов мне показывала, что не виновата».

Про слухи о романе с Абрамовичем

«Меня совершенно эти слухи не оскорбляют. Я недавно выложила пост в Instagram про то, что если перечислить всех уважаемых мною людей, с которыми мне приписывают романы, то можно даже возгордиться. Я к этому отношусь иронично. И с Романом Аркадьевичем нас связывает дружба. Может быть, не такая долгая, но он действительно помогает «Галчонку». Первый раз я его увидела десять лет назад, когда он приходил на премьеру спектакля «Рассказы Шукшина». С тем визитом связан забавный случай: у нас ребята – фанаты футбола. На носу был важный матч, билетов не достать. Парни и говорят Абрамовичу: «Мечтаем попасть. Может, есть возможность?..» На следующий день слышу визг с проходной – всем прислали билеты!»

Юлия Пересильд рассказала, кто отец ее детей

Об отце своих детей

Отец моих детей – Алексей Учитель. И конечно, Алексей хороший отец, который заботится о дочерях. Я действительно ненавижу говорить о личной жизни. Иногда коллеги женятся, выходят замуж и потом выкладывают это все на обложки. И если это люди мне близкие, я думаю: «Ай, мамочка! Зачем вы это сделали?»
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Юлия Пересильд рассказала, кто отец ее детей фотографии
Юлия Пересильд рассказала, кто отец ее детей фотографии
Юлия Пересильд рассказала, кто отец ее детей фотографии
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