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Валентина Малявина рассказала о жизни в тюрьме

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10 января 2018
Если кто и может сегодня составить Андрею Малахову конкуренцию на российском телевидении - так это Борис Корчевников. Оба ведущих по отдельности занимаются тем, что вытаскивают душу и откровенные признания из легенд советского кино. Пока через жернова «Судьбы человека» Корчевникова проходили Александр Михайлов, Людмила Хитяева и Роман Карцев, Малахов в своем «Прямом эфире» наносил визиты звездам «Иронии судьбы» и пытался разобраться в сложных отношениях Армена Джигарханяна с женой.

Валентина Малявина рассказала о жизни в тюрьме

На этот раз Малахов съездил в гости к 76-летней актрисе Валентине Малявиной, полюбившейся отечественному зрителю по фильмам «Иваново детство» и «Король-олень». Последние 15 лет Малявина живет в пансионате для престарелых, потеряв зрение и испытывая проблемы со слухом - немудрено, что актриса предпочитает вести закрытый образ жизни и не давать интервью. Но Малахов все-таки ее навестил, чтобы поздравить с новогодними праздниками и подарить ей диктофон, с помощью которого актриса сможет осуществить свою идею - записать книгу мемуаров.

Валентина Малявина рассказала о жизни в тюрьме

Судьба Малявиной сложилась очень непростым образом - в 1983 году суд приговорил актрису к 9 годам лишения свободы по обвинению в убийстве актера Станислава Жданько, с которым Малявина сожительствовала. Жданько скончался в 1978 году от удара кухонным ножом в грудь. Малявина, проходившая по делу в качестве подозреваемой, утверждала, что это суицид. Дело было закрыто, но через пять лет по ходатайству родственников Жданько открыто вновь. Актриса провела в заключении 5 лет, и вышла раньше положенного срока по амнистии. Малявина до сих пор не признает своей вины, но в интервью призналась, что не держит зла на Жданько.

«Легендарная у меня жизнь, необыкновенная. 17 стран, фестивали. И вдруг - тюрьма. Это же необычно все. Народ [в тюрьме] хочет жить, поэтому много смеется, как ни странно. Меня там узнавали. Я читала лекции по литературе. А потом начальство попросило меня что-то делать на сцене. (...) Когда я вышла на свободу, была на могиле Стаса один раз. Все это было очень больно. Стас не подвел меня, он подвел себя. Ему бы жить, а его нет. Я не ругаю Стаса из-за того, что оказалась в тюрьме. Значит, мне было суждено увидеть, что такое преступный мир. Я верю в Бога, в судьбу. Как может быть обидно, если относишься к ней серьезно?»
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Валентина Малявина рассказала о жизни в тюрьме фотографии
Валентина Малявина рассказала о жизни в тюрьме фотографии
Валентина Малявина рассказала о жизни в тюрьме фотографии
Валентина Малявина рассказала о жизни в тюрьме фотографии
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