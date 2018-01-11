Джессика Честейн поставила рекорд

Время смешных новостей. Джессика Честейн
доставила пользователям интернета дискомфорт своей способностью не моргать в течении 2 минут и 1 секунды. Актриса установила этот рекорд в эфире популярного испанского телешоу "El Hormiguero" ("Муравейник").
Честейн решила побить рекорд, поставленный ранее дочерью Энди МакДауэлл
Маргарет Куэлли, которая продержалась 1 минуту и 14 секунд.
Справедливости ради стоит отметить, что мировой рекордсменкой Джессика не является. Среди нас якобы живет некий житель Флориды, который умудрился ни разу не моргнуть в течении 1 часа и 5 секунд.
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