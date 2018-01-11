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Джессика Честейн поставила рекорд

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11 января 2018
Время смешных новостей. Джессика Честейн доставила пользователям интернета дискомфорт своей способностью не моргать в течении 2 минут и 1 секунды. Актриса установила этот рекорд в эфире популярного испанского телешоу "El Hormiguero" ("Муравейник").

Джессика Честейн поставила рекорд

Честейн решила побить рекорд, поставленный ранее дочерью Энди МакДауэлл Маргарет Куэлли, которая продержалась 1 минуту и 14 секунд.

Справедливости ради стоит отметить, что мировой рекордсменкой Джессика не является. Среди нас якобы живет некий житель Флориды, который умудрился ни разу не моргнуть в течении 1 часа и 5 секунд.
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Джессика Честейн поставила рекорд фотографии
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