Говорят и показывают: Дмитрий Нагиев, Настасья Самбурская и другие актеры – телеведущие

Под конец прошлого года на нас посыпалась целая серия новостей о том, какие еще актеры попробуют себя в качестве телеведущих. Екатерина Варнава решила объездить мир в качестве новой ведущей «Орла и решки»
, Равшана Куркова
и Александр Паль обсуждают в эфире советские фильмы
, Мария Шукшина снова будет вести шоу на главном канале страны
, а Татьяна Васильева осадила в прямом эфире Первого канала вездесущую Ольгу Бузову
.
Актеры на телевидении - не диковинка. Дмитрий Нагиев
, Сергей Бодров-младший
, Елена Проклова
, Лариса Гузеева
, Игорь Угольников
, Рената Литвинова
, Федор Бондарчук
- это список бесконечен. Многие российские артисты спокойно совмещают работу на телевидении со съемками в кино или службой в театре, чего не скажешь об их американских коллегах, которым все-таки приходится выбирать между телевидением и кино. Кино-Театр.ру
решил вспомнить, кто из актеров подался в телеведущие, и кто из известных телеведущих начинали, как актеры
(но об этом уже никто не помнит)
.
Эллен Дедженерес
Знаменитая американская телеведущая Эллен известна всему миру своим авторским ток-шоу, которое уже 14 лет имеет ошеломительные рейтинги. Начинала свою карьеру Эллен как стэндап-комик и была звездой юмористических программ, затем снялась в нескольких фильмах, таких как «Эд из телевизора»
и «Если бы стены могли говорить 2»
. Однако любовь к искусству говорить взяла свое и Джедженерес окончательно вернулась на телевидение и завоевала любовь зрителей. Сейчас она является одной из самых востребованных ведущих США.
Джимми Фэллон
Телеведущий шоу «Late Night with Jimmy Fallon»
тоже начал свою карьеру в качестве стэндап-комика. Он мечтал попасть в шоу «Субботним вечером в прямом эфире»
. И его можно понять - это шоу уже давно является поставщиком прекрасных комедийных актеров. Среди его "выпускников": Билл Мюррей
, Эдди Мёрфи
, Адам Сэндлер
, Кристен Уиг
, Джейсон Судейкис
, Тина Фей
, Эми Полер
, Уилл Фэррел
и Дэн Эйкройд
. Свои актерские таланты Джимми продемонстрировал в фильмах «Я соблазнила Энди Уорхола»
, «Нью-Йоркское такси»
и «Почти знаменит»
.
Джон Стюарт
Сатирик Джон Стюарт сыграл в фильмах «Большой папа»
, «Превратности любви»
, «Факультет»
и озвучил около десятка мультсериалов. Мало того, он еще и дебютировал как режиссёр в 2013 году, сняв фильм «Розовая вода»
. Но вот уже почти 20 лет он известен своей передачей «The Daily Show»
- пародией на новости с нотками политической сатиры, а в кино он появляется чаще в камео.
Опра Уинфри
Ведущая «Шоу Опры Уинфри»
владеет не только киностудией, журналом, собственной горой, но и актерским талантом. Опра снималась в фильмах «Дворецкий»
, «Цветы лиловые полей»
, «Пряности и страсти»
, а количество работ, в которых она играет саму себя, заходит за сотню. Однако наибольшую популярность ей принесло именно ее шоу, которое также является самым длительным ток-шоу в США. Из актерских работ Опры хотелось бы особенно отметить роль в экранизации романа нобелевского лауреата Тони Моррисон «Любимая»
.
Александр Олешко
На протяжении всей своей актерской карьеры Александры Олешко вел какое-нибудь шоу: «Минута славы»
, «Один в один»
или «Устами младенца»
. Прославился благодаря комедийному шоу (наш ответ SNL) «Большая разница»
. Но, несмотря на сумасшедшую занятость на центральных каналах страны, Олешко продолжает мелькать в российских комедийных фильмах и сериалах, таких как «Мамы»
, «Мужчина с гарантией»
, «Воронины»
и «Папины дочки»
.
Дмитрий Нагиев
Один из самых востребованных телеведущих России начинал с шоу «Осторожно, модерн!»
и фильмов «Палач»
и «Рэкет»
. Затем мы наблюдали за Нагиевым в скандальном ток-шоу «Окна»
. Он также появился в роли Иуды в фильме «Мастер и Маргарита»
. Сейчас блестящая лысина Нагиева с назойливым постоянством отражает свет софитов в наших телеэкранах. На его счету должность ведущего популярного шоу «Голос»
и «Голос. Дети» на Первом канале, роли в сериалах «Физрук»
и «Кухня»
и бесчисленные рекламные ролики.
Юлия Высоцкая
Жена Андрея Кончаловского
прославилась на всю Россию вовсе не своими ролями в кино, а своим энергичным кулинарным шоу «Едим дома»
. Недавно Юля сменила Ксению Алферову
на посту еще одной передачи-долгожителя «Жди меня»
. В перерывах между готовкой и съемками на телевидении Юля успевает сниматься в кино - в прошлом году актриса получила "Золотого Орла" за роль в фильме мужа «Рай»
.
Ксения Алферова
Алфёрова 3 года добросовестно отработала ведущей программы «Жди меня»
, сменив на этом месте Марию Шукшину
. Однако это не первый опыт актрисы на телевидении. В 2000-х она была лицом программы «Взгляд»
и лотереи «Бинго-шоу»
. Тогда пошла в гору и актерская карьера Алферовой – она снялась в телесериале «Московские окна»
, в фильмах «Вкус убийства»
, «Погоня за ангелом»
, «Капкан»
, «Дед Мороз поневоле»
. В новом десятилетии актриса вернулась на телевидение - пришлось совмещать.
Борис Корчевников
Сейчас уже сложно воспринимать Корчевникова в каком-то ином качестве, но начинал-то он как актер, а не как новый Андрей Малахов
. Многим Борис запомнился по молодежному сериалу «Кадетство»
, где он играл одну из ведущих ролей. Однако карьера телеведущего у Бориса сложилась куда лучше, чем актерская. Он был лицом программ «Хочу верить!»
, «История российского шоу-бизнеса»
, «История российского юмора»
, ток-шоу «Прямой эфир»
, а в настоящее время ведет передачу «Судьба человека»
на телеканале «Россия-1».
Марат Башаров
Как актер Башаров в представлении не нуждается - после выхода сериала «Граница. Таежный роман»
будучи уже достаточно востребованным актером, Башаров стал новой звездой российского кино. Артист успел поработать ведущим проекта «Ледниковый период»
и паранормального шоу «Битва экстрасенсов»
, не переставая дополнять свою фильмографию.
Иван Ургант
Еще до того, как стать лицом вечернего эфира на Первом канале, Ургант зарекомендовал себя в качестве идеального ведущего в юмористических передачах «Большая разница»
и «Прожекторперисхилтон»
, а также в бессмертном кулинарном шоу «Смак»
. Родившийся в семье актеров Ургант получил актерское образование в петербургской Академии театрального искусства, но почувствовал притяжение радио и телеэфира сразу же после окончания учебы. Многие помнят Ивана еще по гомерически смешным эфирам "Бодрого утра"
на канале MTV Россия. Завоевав популярность на телевидении, Иван начал получать роли в кино и теперь отбывает пожизненный срок во франшизе «Елки»
.
Настасья Самбурская
Известность Самбурской принесла роль в сериале «Универ. Новая общага»
на ТНТ. До этого переломного момента актриса строила карьеру на театральной сцене. В прошлом году Самбурская ушла из сериала в поисках чего-то нового. И пока с ролями в кино у Настасьи туговато, она совмещает работу в театре с ролью телеведущей. В прошлом году актриса стала лицом проекта «Генеральная уборка»
на телеканале «Пятница!», а также примерила роль эксперта в области чистоты в программе «Ревизорро»
.
Александр Гордон
Получив актерское образование, Гордон все-таки предпочел работу на телевидении. Знаменитым телеведущим его сделали проекты «Гордон»
, «Закрытый показ»
и «Гордон Кихот»
. Апогей его телевизионной деятельности - ток-шоу «Мужское/Женское», в котором Гордон с радостью погрузился в унижение и поучение нерадивых гостей передачи. Но также нередко Гордон появляется на экране и в качестве актера и режиссера. Он снялся в таких фильмах, как «Generation П»
, «Кукушечка»
и сериале «Физрук»
с Дмитрием Нагиевым
.
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