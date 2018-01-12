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Объявился новый потомок Спартака Мишулина

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12 января 2018
Не успели Карина Мишулина и Тимур Еремеев объявить перемирие после жарких семейных разборок, как стали объявляться все новые и новые родственники. Оказывается, что у актера Спартака Мишулина был еще один внебрачный сын Владимир из Твери. Этот факт зарегистрирован официально – Мишулин указан его отцом в свидетельстве о рождении.

Актер оставил сына с матерью – балериной Александрой Сорокиной – в Твери, когда ребенку было 3 года. Спартак Мишулин переписывался с ними и регулярно выделял деньги на содержание сына. После смерти матери Владимир связался с плохой компанией и угодил за решетку, а в 2001-м он умер от болезни легких. Но у внебрачного сына Мишулина остался наследник Эдуард Сорокин, который поведал эту историю журналистам.

Объявился новый потомок Спартака Мишулина

«Недоброжелатели нашей семьи в Твери распускают слухи, будто баба Шура спилась. Это неправда. Ей было семьдесят три года — возрастные болячки доконали. (…) Отцу в последние годы судьба выпала трагическая. Девяностые были тяжелым временем для всей страны. И Владимир Спартакович из-за своего вспыльчивого характера попал в неприятную криминальную историю. О его последних годах мне бы не хотелось рассказывать. Скажу лишь, что мы общались, я его навещал. Он каялся: «Прости меня за все». И я простил», – рассказал Сорокин.

Внук Мишулина также отметил, что хорошо общается c Тимуром Еремеевым, который не так давно доказал родство с актером. Еремеев сам нашел новоиспеченного племянника, и они вместе прошли ДНК-тест.

Объявился новый потомок Спартака Мишулина

«В результатах не сомневались ни я, ни Тимур. И мы не ошиблись. Я счастлив, что обрел дядю, хотя это и смешно звучит. Ведь родни у меня почти не осталось, ни братьев, ни сестер. У папы с мамой я был единственным ребенком. Как, кстати, и Карина у Спартака Васильевича и его жены Валентины Константиновны. И Тимур у своей мамы Татьяны Анатольевны один. А объединяет нас троих Мишулин», – поделился Эдуард.

Наконец Сорокин высказался о скандале между родственниками Кариной и Тимуром.

«Радуйтесь, что вы теперь есть друг у друга. Вам нечего делить. Благодарите Спартака Васильевича за то, что подарил жизнь вам обоим. Да и меня без его участия не было бы. Кроме того, как ни крути, а отец помог вам состояться в жизни и в профессии, не бросал вас. Они и сами подчеркивают, что никогда не чувствовали себя обделенными отцовской любовью и заботой. Это самое главное. Чаще вспоминайте добрым словом большого артиста, но самое главное — вашего общего папу. И моего деда! Ну а мы всегда ждем вас в гости в Тверь!»
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Объявился новый потомок Спартака Мишулина фотографии
Объявился новый потомок Спартака Мишулина фотографии
Объявился новый потомок Спартака Мишулина фотографии
Объявился новый потомок Спартака Мишулина фотографии
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обсуждение >>
№ 3
Харитон (СССР)   12.01.2018 - 18:08
Слуште, ну уже давно не смешно и давно не интересно. Пусть все сыновья и дочери обретут наконец своих отцов, пусть все докажут и задокументируют, и пусть им будет счастье, от всей души. Но пусть всё это... читать далее>>
№ 2
слон тЕлефан   12.01.2018 - 17:35
это еще не предел! читать далее>>
№ 1
слон тЕлефан   12.01.2018 - 17:35
Спартак чемпион! читать далее>>
Всего сообщений: 3
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