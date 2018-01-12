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Блеск и нищета красных дорожек: Кейли Куоко, Галь Гадот и Пенелопа Крус

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12 января 2018
Лето - время кинофестивалей, а зима - сбор урожая наград. Вслед за новогодними праздниками в Америке стартовал очередной сезон церемоний всевозможных кинопремий. И открылся этот сезон вручением одной из престижнейших западных наград «Золотой Глобус». О том, как женщины Голливуда сплотились в черную массу в едином порыве борьбы против насилия и пришли на церемонию в черных платьях, и какие речи и сексистские шутки раздавались весь вечер со сцены - мы уже подробно рассказали ранее.

После церемонии гости разбрелись по вечеринкам-афтепати, которые устроили сразу несколько кинокомпаний. Некоторые гости и лауреаты премии так и остались в черном, другие решили, что уже можно и переодеться. Как Дайан Крюгер, например.

Дайан Крюгер

Кейт Бекинсейл

Никки Рид

Элизабет Мосс

Рэйчел Броснахэн

Николай Костер-Вальдау

А на следующий день после «Золотого глобуса» в неугомонном Лос-Анджелесе состоялась премьера второго сезона сериала «Американская история преступлений», посвященная убийству модельера Джанни Версаче.
Представить сериал публике приехали исполнители главных ролей: Эдгар Рамирез, Пенелопа Крус, Рики Мартин и Даррен Крисс.

Пенелопа Крус

Леа Мишель

Рикки Мартин

Эдгар Рамирез

11 января в Голливуде отгремели аж две церемонии вручения, одна из которых - Critics’ Choice Awards — 2018 - собрала подавляющее большинство звездных гостей. По красной дорожке прошлись Анджелина Джоли, Николь Кидман, Марго Робби, Джессика Бил, Джессика Честейн, Галь Гадот, Александр Скарсгорд и даже сын Арнольда - Патрик Шварценеггер.

Патрик Шварценеггер

Риз Уизерспун и Николь Кидман

Галь Гадот

Джессика Честейн

Дайан Крюгер и Норман Ридус

Джессика Бил

Кейли Куоко со спутником

Эбби Корниш

Александр Скарсгорд

Мэри Элизабет Уинстед

Анджелина Джоли

Тимоти Шаламе

Марго Робби

Эмилия Кларк

Хайди Клум

Эмма Робертс

Сирша Ронан

А на премию журнала Marie Claire "Image Maker Awards" пришло гораздо меньше знаменитостей, среди которых Хайди Клум, Эмма Стоун, Кристин Дэвис и Мишель Монахэн.

Хайди Клум

Мишель Монахэн

Кристин Дэвис

Эмма Стоун

Российский бомонд, по-видимому, все еще отходит от новогодних праздников.
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