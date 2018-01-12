Блеск и нищета красных дорожек: Кейли Куоко, Галь Гадот и Пенелопа Крус

Лето - время кинофестивалей, а зима - сбор урожая наград. Вслед за новогодними праздниками в Америке стартовал очередной сезон церемоний всевозможных кинопремий. И открылся этот сезон вручением одной из престижнейших западных наград «Золотой Глобус». О том, как женщины Голливуда сплотились
в черную массу
в едином порыве борьбы против насилия и пришли на церемонию в черных платьях, и какие речи и сексистские шутки раздавались весь вечер со сцены - мы уже подробно рассказали ранее
.
После церемонии гости разбрелись по вечеринкам-афтепати, которые устроили сразу несколько кинокомпаний. Некоторые гости и лауреаты премии так и остались в черном, другие решили, что уже можно и переодеться. Как Дайан Крюгер
, например.
А на следующий день после «Золотого глобуса» в неугомонном Лос-Анджелесе состоялась премьера второго сезона сериала «Американская история преступлений»
, посвященная убийству модельера Джанни Версаче.
Представить сериал публике приехали исполнители главных ролей: Эдгар Рамирез
, Пенелопа Крус
, Рики Мартин
и Даррен Крисс
.
11 января в Голливуде отгремели аж две церемонии вручения, одна из которых - Critics’ Choice Awards — 2018
- собрала подавляющее большинство звездных гостей. По красной дорожке прошлись Анджелина Джоли
, Николь Кидман
, Марго Робби
, Джессика Бил
, Джессика Честейн
, Галь Гадот
, Александр Скарсгорд
и даже сын Арнольда
- Патрик Шварценеггер.
А на премию журнала Marie Claire "Image Maker Awards" пришло гораздо меньше знаменитостей, среди которых Хайди Клум
, Эмма Стоун
, Кристин Дэвис
и Мишель Монахэн
.
Российский бомонд, по-видимому, все еще отходит от новогодних праздников.
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