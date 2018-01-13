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Дмитрий Нагиев, Александр Гордон, Настасья Самбурская и другие актеры – телеведущие

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13 января 2018
Под конец прошлого года на нас посыпалась целая серия новостей о том, какие еще актеры попробуют себя в качестве телеведущих. Екатерина Варнава решила объездить мир в качестве новой ведущей «Орла и решки», Равшана Куркова и Александр Паль обсуждают в эфире советские фильмы, Мария Шукшина снова будет вести шоу на главном канале страны, а Татьяна Васильева осадила в прямом эфире Первого канала вездесущую Ольгу Бузову.

Актеры на телевидении - не диковинка. Дмитрий Нагиев, Сергей Бодров-младший, Елена Проклова, Лариса Гузеева, Игорь Угольников, Рената Литвинова, Федор Бондарчук - это список бесконечен. Многие российские артисты спокойно совмещают работу на телевидении со съемками в кино или службой в театре, чего не скажешь об их американских коллегах, которым все-таки приходится выбирать между телевидением и кино. Кино-Театр.ру решил вспомнить, кто из актеров подался в телеведущие, и кто из известных телеведущих начинали, как актеры (но об этом уже никто не помнит).

Эллен Дедженерес

Дмитрий Нагиев, Александр Гордон, Настасья Самбурская и другие актеры – телеведущие

Знаменитая американская телеведущая Эллен известна всему миру своим авторским ток-шоу, которое уже 14 лет имеет ошеломительные рейтинги. Начинала свою карьеру Эллен как стэндап-комик и была звездой юмористических программ, затем снялась в нескольких фильмах, таких как «Эд из телевизора» и «Если бы стены могли говорить 2». Однако любовь к искусству говорить взяла свое и Джедженерес окончательно вернулась на телевидение и завоевала любовь зрителей. Сейчас она является одной из самых востребованных ведущих США.

Джимми Фэллон

Дмитрий Нагиев, Александр Гордон, Настасья Самбурская и другие актеры – телеведущие

Телеведущий шоу «Late Night with Jimmy Fallon» тоже начал свою карьеру в качестве стэндап-комика. Он мечтал попасть в шоу «Субботним вечером в прямом эфире». И его можно понять - это шоу уже давно является поставщиком прекрасных комедийных актеров. Среди его "выпускников": Билл Мюррей, Эдди Мёрфи, Адам Сэндлер, Кристен Уиг, Джейсон Судейкис, Тина Фей, Эми Полер, Уилл Фэррел и Дэн Эйкройд. Свои актерские таланты Джимми продемонстрировал в фильмах «Я соблазнила Энди Уорхола», «Нью-Йоркское такси» и «Почти знаменит».

Джон Стюарт

Дмитрий Нагиев, Александр Гордон, Настасья Самбурская и другие актеры – телеведущие

Сатирик Джон Стюарт сыграл в фильмах «Большой папа», «Превратности любви», «Факультет» и озвучил около десятка мультсериалов. Мало того, он еще и дебютировал как режиссёр в 2013 году, сняв фильм «Розовая вода». Но вот уже почти 20 лет он известен своей передачей «The Daily Show» - пародией на новости с нотками политической сатиры, а в кино он появляется чаще в камео.

Опра Уинфри

Дмитрий Нагиев, Александр Гордон, Настасья Самбурская и другие актеры – телеведущие

Ведущая «Шоу Опры Уинфри» владеет не только киностудией, журналом, собственной горой, но и актерским талантом. Опра снималась в фильмах «Дворецкий», «Цветы лиловые полей», «Пряности и страсти», а количество работ, в которых она играет саму себя, заходит за сотню. Однако наибольшую популярность ей принесло именно ее шоу, которое также является самым длительным ток-шоу в США. Из актерских работ Опры хотелось бы особенно отметить роль в экранизации романа нобелевского лауреата Тони Моррисон «Любимая».

Александр Олешко

Дмитрий Нагиев, Александр Гордон, Настасья Самбурская и другие актеры – телеведущие

На протяжении всей своей актерской карьеры Александры Олешко вел какое-нибудь шоу: «Минута славы», «Один в один» или «Устами младенца». Прославился благодаря комедийному шоу (наш ответ SNL) «Большая разница». Но, несмотря на сумасшедшую занятость на центральных каналах страны, Олешко продолжает мелькать в российских комедийных фильмах и сериалах, таких как «Мамы», «Мужчина с гарантией», «Воронины» и «Папины дочки».

Дмитрий Нагиев

Дмитрий Нагиев, Александр Гордон, Настасья Самбурская и другие актеры – телеведущие

Один из самых востребованных телеведущих России начинал с шоу «Осторожно, модерн!» и фильмов «Палач» и «Рэкет». Затем мы наблюдали за Нагиевым в скандальном ток-шоу «Окна». Он также появился в роли Иуды в фильме «Мастер и Маргарита». Сейчас блестящая лысина Нагиева с назойливым постоянством отражает свет софитов в наших телеэкранах. На его счету должность ведущего популярного шоу «Голос» и «Голос. Дети» на Первом канале, роли в сериалах «Физрук» и «Кухня» и бесчисленные рекламные ролики.

Юлия Высоцкая

Дмитрий Нагиев, Александр Гордон, Настасья Самбурская и другие актеры – телеведущие

Жена Андрея Кончаловского прославилась на всю Россию вовсе не своими ролями в кино, а своим энергичным кулинарным шоу «Едим дома». Недавно Юля сменила Ксению Алферову на посту еще одной передачи-долгожителя «Жди меня». В перерывах между готовкой и съемками на телевидении Юля успевает сниматься в кино - в прошлом году актриса получила "Золотого Орла" за роль в фильме мужа «Рай».

Ксения Алферова

Дмитрий Нагиев, Александр Гордон, Настасья Самбурская и другие актеры – телеведущие

Алфёрова 3 года добросовестно отработала ведущей программы «Жди меня», сменив на этом месте Марию Шукшину. Однако это не первый опыт актрисы на телевидении. В 2000-х она была лицом программы «Взгляд» и лотереи «Бинго-шоу». Тогда пошла в гору и актерская карьера Алферовой – она снялась в телесериале «Московские окна», в фильмах «Вкус убийства», «Погоня за ангелом», «Капкан», «Дед Мороз поневоле». В новом десятилетии актриса вернулась на телевидение - пришлось совмещать.

Борис Корчевников

Дмитрий Нагиев, Александр Гордон, Настасья Самбурская и другие актеры – телеведущие

Сейчас уже сложно воспринимать Корчевникова в каком-то ином качестве, но начинал-то он как актер, а не как новый Андрей Малахов. Многим Борис запомнился по молодежному сериалу «Кадетство», где он играл одну из ведущих ролей. Однако карьера телеведущего у Бориса сложилась куда лучше, чем актерская. Он был лицом программ «Хочу верить!», «История российского шоу-бизнеса», «История российского юмора», ток-шоу «Прямой эфир», а в настоящее время ведет передачу «Судьба человека» на телеканале «Россия-1».

Марат Башаров

Дмитрий Нагиев, Александр Гордон, Настасья Самбурская и другие актеры – телеведущие

Как актер Башаров в представлении не нуждается - после выхода сериала «Граница. Таежный роман» будучи уже достаточно востребованным актером, Башаров стал новой звездой российского кино. Артист успел поработать ведущим проекта «Ледниковый период» и паранормального шоу «Битва экстрасенсов», не переставая дополнять свою фильмографию.


Иван Ургант

Дмитрий Нагиев, Александр Гордон, Настасья Самбурская и другие актеры – телеведущие

Еще до того, как стать лицом вечернего эфира на Первом канале, Ургант зарекомендовал себя в качестве идеального ведущего в юмористических передачах «Большая разница» и «Прожекторперисхилтон», а также в бессмертном кулинарном шоу «Смак». Родившийся в семье актеров Ургант получил актерское образование в петербургской Академии театрального искусства, но почувствовал притяжение радио и телеэфира сразу же после окончания учебы. Многие помнят Ивана еще по гомерически смешным эфирам "Бодрого утра" на канале MTV Россия. Завоевав популярность на телевидении, Иван начал получать роли в кино и теперь отбывает пожизненный срок во франшизе «Елки».

Настасья Самбурская

Дмитрий Нагиев, Александр Гордон, Настасья Самбурская и другие актеры – телеведущие

Известность Самбурской принесла роль в сериале «Универ. Новая общага» на ТНТ. До этого переломного момента актриса строила карьеру на театральной сцене. В прошлом году Самбурская ушла из сериала в поисках чего-то нового. И пока с ролями в кино у Настасьи туговато, она совмещает работу в театре с ролью телеведущей. В прошлом году актриса стала лицом проекта «Генеральная уборка» на телеканале «Пятница!», а также примерила роль эксперта в области чистоты в программе «Ревизорро».

Александр Гордон

Дмитрий Нагиев, Александр Гордон, Настасья Самбурская и другие актеры – телеведущие

Получив актерское образование, Гордон все-таки предпочел работу на телевидении. Знаменитым телеведущим его сделали проекты «Гордон», «Закрытый показ» и «Гордон Кихот». Апогей его телевизионной деятельности - ток-шоу «Мужское/Женское», в котором Гордон с радостью погрузился в унижение и поучение нерадивых гостей передачи. Но также нередко Гордон появляется на экране и в качестве актера и режиссера. Он снялся в таких фильмах, как «Generation П», «Кукушечка» и сериале «Физрук» с Дмитрием Нагиевым.

Даша Симиренко
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№ 2
слон тЕлефан   13.01.2018 - 09:43
А еще был такой шоумэн Дональд Трамп читать далее>>
№ 1
Зажигалочка (Лучший город Земли)   13.01.2018 - 00:01
Убрать Урганта и особенно Корчевникова - и наше телевидение станет чище и умнее. Ну и Малахова туда же. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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