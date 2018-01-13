Стивена Сигала обвинили в изнасиловании

Американского актера Стивена Сигала
обвинила в изнасиловании актриса Реджина Симонс
, встретившаяся с Сигалом на съемочной площадке фильма «В смертельной опасности»
. По словам Реджины, инцидент произошел в 1993 году, когда ей было 18 лет. Сигал пригласил ее на вечеринку по случаю окончания съемок фильма, но когда актриса пришла, оказалось, что кроме нее в доме никого нет.
«Он отвел меня в комнату, закрыл дверь и принялся целовать меня. После этого он снял с меня одежду, и не успела я опомниться, как он уже на мне, насилует меня. Я тогда еще была девственницей»
, — вспоминает актриса, отмечая, что была парализована действиями Сигала и плакала во время происходящего.
Реджина не первая выступила с обвинениями в адрес Сигала - в конце 2017 года еще три женщины обвинили актера в сексуальных домогательствах: модель и актриса Дженни МакКарти
, актриса Лиза Герреро
и актриса Порша де Росси
. По словам всех троих, Сигал приставал к ним во время кастинга.
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