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Стивена Сигала обвинили в изнасиловании

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13 января 2018
Американского актера Стивена Сигала обвинила в изнасиловании актриса Реджина Симонс, встретившаяся с Сигалом на съемочной площадке фильма «В смертельной опасности». По словам Реджины, инцидент произошел в 1993 году, когда ей было 18 лет. Сигал пригласил ее на вечеринку по случаю окончания съемок фильма, но когда актриса пришла, оказалось, что кроме нее в доме никого нет.

Реджина Симонс

«Он отвел меня в комнату, закрыл дверь и принялся целовать меня. После этого он снял с меня одежду, и не успела я опомниться, как он уже на мне, насилует меня. Я тогда еще была девственницей», — вспоминает актриса, отмечая, что была парализована действиями Сигала и плакала во время происходящего.

Реджина не первая выступила с обвинениями в адрес Сигала - в конце 2017 года еще три женщины обвинили актера в сексуальных домогательствах: модель и актриса Дженни МакКарти, актриса Лиза Герреро и актриса Порша де Росси. По словам всех троих, Сигал приставал к ним во время кастинга.
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Стивена Сигала обвинили в изнасиловании фотографии
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