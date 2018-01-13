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«Слегка напоминает охоту на ведьм»: Лиам Нисон прокомментировал волну обвинений в насилии

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13 января 2018
Вслед за заявлением сотни француженок, высказавших опасение по поводу происходящего в Голливуде и американском обществе сегодня, в похожем ключе высказался и ирландский актер Лиам Нисон.

«Слегка напоминает охоту на ведьм»: Лиам Нисон прокомментировал волну обвинений в насилии

Впрочем, Нисон не лез на амбразуру, чтобы обвинить американское общество в том, что оно перегибает палку. Во время интервью на одном из вечерних шоу на ирландском телевидении ведущий спросил актера, что он думает о волне обвинений в сексуальных домогательствах.

Нисон ответил, что ему все это «слегка напоминает охоту на ведьм», и привел в пример случай американского юмориста и радиоведущего Гаррисона Киллора.

В конце прошлого года 75-летнего Киллора уволили из Общественного Радио Миннесоты (общий стаж работы Киллора на радио - больше 40 лет) из-за обвинений в «неуместном поведении по отношению к коллеге по работе». Но ни компания, уволившая Киллора, ни человек, его обвинивший, не раскрыли подробностей «преступления», которое привело к увольнению.

В интервью местной газете Киллор рассказал свою версию произошедшего: «Я положил руку на обнаженную спину женщины. Этим поглаживающим жестом я хотел выразить свое соболезнование после того, как она рассказала мне о своем несчастье. На ней была открытая рубашка, и моя рука скользнула вверх дюймов на шесть. Она отшатнулась. Я извинился. Позже я написал ей электронное письмо с извинениями, и она ответила, что простила меня…И мы продолжили дружелюбно общаться до тех пор, пока мне не позвонил ее адвокат».

На вопрос, что он думает о Кевине Спейси (которому общество устроило бойкот) и Дастине Хоффмане (в адрес которого посыпалось много обвинений), Нисон ответил, что считает поведение Хоффмана чем-то вроде «детских шуточек».
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«Слегка напоминает охоту на ведьм»: Лиам Нисон прокомментировал волну обвинений в насилии фотографии
«Слегка напоминает охоту на ведьм»: Лиам Нисон прокомментировал волну обвинений в насилии фотографии
«Слегка напоминает охоту на ведьм»: Лиам Нисон прокомментировал волну обвинений в насилии фотографии
«Слегка напоминает охоту на ведьм»: Лиам Нисон прокомментировал волну обвинений в насилии фотографии
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