«Слегка напоминает охоту на ведьм»: Лиам Нисон прокомментировал волну обвинений в насилии

Вслед за заявлением сотни француженок, высказавших опасение по поводу происходящего в Голливуде и американском обществе сегодня
, в похожем ключе высказался и ирландский актер Лиам Нисон
.
Впрочем, Нисон не лез на амбразуру, чтобы обвинить американское общество в том, что оно перегибает палку. Во время интервью на одном из вечерних шоу на ирландском телевидении ведущий спросил актера, что он думает о волне обвинений в сексуальных домогательствах.
Нисон ответил, что ему все это «слегка напоминает охоту на ведьм»
, и привел в пример случай американского юмориста и радиоведущего Гаррисона Киллора.
В конце прошлого года 75-летнего Киллора уволили из Общественного Радио Миннесоты (общий стаж работы Киллора на радио - больше 40 лет) из-за обвинений в «неуместном поведении по отношению к коллеге по работе». Но ни компания, уволившая Киллора, ни человек, его обвинивший, не раскрыли подробностей «преступления», которое привело к увольнению.
В интервью местной газете Киллор рассказал свою версию произошедшего: «Я положил руку на обнаженную спину женщины. Этим поглаживающим жестом я хотел выразить свое соболезнование после того, как она рассказала мне о своем несчастье. На ней была открытая рубашка, и моя рука скользнула вверх дюймов на шесть. Она отшатнулась. Я извинился. Позже я написал ей электронное письмо с извинениями, и она ответила, что простила меня…И мы продолжили дружелюбно общаться до тех пор, пока мне не позвонил ее адвокат»
.
На вопрос, что он думает о Кевине Спейси
(которому общество устроило бойкот) и Дастине Хоффмане
(в адрес которого посыпалось много обвинений
), Нисон ответил, что считает поведение Хоффмана чем-то вроде «детских шуточек».
обсуждение >>