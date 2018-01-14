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Настасья Самбурская призвала всех женщин к борьбе

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14 января 2018
Актриса и телеведущая Настасья Самбурская высказалась в своем Инстаграме о домашнем насилии. Она осуждает мужчин, которые позволяют себе поднимать руку на женщин.

Настасья Самбурская призвала всех женщин к борьбе

По словам Самбурской, ей пришлось покинуть родной город именно из-за случаев насилия в семье. Актриса призвала всех женщин бороться, если в их семьях такое происходит.

«Почему мужчины поднимают на женщину руку, и стоит ли такое прощать? Почему не собрать волю в кулак, не терпеть, уже после первого случая? Почему женщины годами терпят домашнее насилие, оправдывая себя, что, мол, дети, и я одна не потяну! А ты пробовала? Потом дети психопатами вырастают! Почему у нас полстраны обыкновенные «терпилы» и мазохистки, не способные действовать? Почему вы боитесь и позволяете слабым мужикам на вас самоутверждаться? Папка мамку бил, ну и меня пусть бьют! Это становится нормой! А это не норма. Бросайте их, имейте к себе уважение!» - заявила Настасья.

Актриса так и не смогла простить родных за испорченное детство. Сейчас она почти не общается ни с матерью, ни с братом, хотя они не раз пытались наладить контакт с Настасьей. Но Самбурская не готова мириться с семьей.

«Пыталась простить, когда повзрослела. Не получилось. Долго объяснять почему», - отметила актриса.
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Настасья Самбурская призвала всех женщин к борьбе фотографии
Настасья Самбурская призвала всех женщин к борьбе фотографии
Настасья Самбурская призвала всех женщин к борьбе фотографии
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