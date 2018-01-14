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Сергей Жигунов рассказал о своих опасных увлечениях

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14 января 2018
Актер Сергей Жигунов стал гостем Ивана Урганта в программе «Смак». За приготовлением палтуса он рассказал о своей страсти к охоте и рыбалке и дал несколько советов своим коллегам по увлечению.

Сергей Жигунов рассказал о своих опасных увлечениях

Свои выходные актер предпочитает проводить на природе, отправляясь на охоту и рыбалку в компании друзей. Как человек опытный, он рассказал о некоторых опасностях, к которым должен быть готов охотник.

«У меня большой опыт, но опасные ситуации бывали. Например, во время охоты на кабана. Загнанное животное может броситься на охотника, побежать на него, и тогда риск быть раненным или убитым очень велик. Именно поэтому охотиться нужно с умом», - поделился Сергей.

Жигунов признает, что такое хобби – не из легких. Однако хотя бы раз в две недели он отправляется на природу, чтобы заняться любимым делом.

«После каждой поездки я думаю, что никогда больше не отправлюсь в лес. Это невероятно тяжело физически, отпуском подобное развлечение сложно назвать. Однако проходит какое-то время, и я понимаю, что мне чего-то не хватает. Там своя атмосфера, свои особенные традиции», - признался актер.

По словам Жигунова, охота пробуждает азарт даже в тех, кто впервые в жизни держит в руках ружье. В век новых технологий для отслеживания животных используются дронов и специальных датчиков. Однако актер предпочитает бродить по лесу в поисках добычи по старинке без всяких гаджетов.
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Сергей Жигунов рассказал о своих опасных увлечениях фотографии
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