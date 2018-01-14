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Марк Уолберг пожертвует гонорар, полученный благодаря бойкотированию Кевина Спейси

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14 января 2018
Самый высокооплачиваемый актер прошлого года Марк Уолберг сообщил о решении пожертвовать фонду помощи жертвам сексуального насилия Time’s Up 1,5 миллиона долларов - именно такую сумму составил его гонорар за пересъемки сцен из фильма «Все деньги мира», где Уолберг сыграл главную роль, заменив вырезанного Кевина Спейси.

Марк Уолберг пожертвует гонорар, полученный благодаря бойкотированию Кевина Спейси

Актер объявил о своем решении в субботу 13 января, после того, как сумма гонорара стала известна общественности. Наряду с той информацией, что его партнерша по фильму Мишель Уильямс за те же пересъемки получала 80 долларов за съемочный день (тут, правда, не стоит забывать, что это цена за пересъемки отдельных сцен, и Мишель получила основной гонорар за съемки фильма). Так что пришлось Марку в целях сохранения репутации пожертвовать весь свой гонорар как от своего имени, так и от имени Мишель.

«В последние несколько дней мой гонорар за пересъемки в фильме «Все деньги мира» стал важной частью общественной дискуссии. Я на 100% поддерживаю борьбу за справедливую оплату и жертвую $1,5 миллиона в фонд Time’s от имени Мишель Уильямс», — заявил актер.
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Кевин СпейсиМишель УильямсМарк Уолберг
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фотографии >>
Марк Уолберг пожертвует гонорар, полученный благодаря бойкотированию Кевина Спейси фотографии
Марк Уолберг пожертвует гонорар, полученный благодаря бойкотированию Кевина Спейси фотографии
Марк Уолберг пожертвует гонорар, полученный благодаря бойкотированию Кевина Спейси фотографии
Марк Уолберг пожертвует гонорар, полученный благодаря бойкотированию Кевина Спейси фотографии
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№ 1
Balrog   15.01.2018 - 00:06
Дурдом на выезде продолжает резвиться. читать далее>>
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