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Линдси Лохан поделилась подробностями жизни в Дубае

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15 января 2018
В прошлом году Линдси Лохан переехала в Дубай, задолжав более 100 тысяч долларов налоговой. Однако Рождество решила отпраздновать с семьей на родине. Задержавшись на несколько недель в Америке, Линдси стала гостьей ток-шоу Венди Уильямс. Она впервые за долгое время поделилась своими планами в работе, а также поведала о жизни в Дубае и отношениях с семьей.

Линдси Лохан поделилась подробностями жизни в Дубае

В общении с семьей Лохан зачастую испытывала трудности. Много лет актриса не разговаривала с отцом.

«Мои родители развелись, когда мне было три года. Отношения, как известно, складывались сложно. Но теперь я понимаю, что родители должны сами решать проблемы между собой, не втягивая в это детей. Так что мне потребовалось сделать шаг назад и помочь родителям разобраться во всех недопониманиях. Сейчас у нас прекрасные отношения, это очень здорово... Теперь все стало гораздо проще», - поделилась Линдси.

О жизни в Дубае.

«В данный момент я предпочитаю приезжать в Америку только на время, чтобы решить какие-то дела по работе и провести время с семьей. Мне нравится та жизнь, которая у меня есть в Дубае, и теперь я считаю его своим домом. Там я чувствую себя в безопасности, деятельность папарацци там запрещена законом. Кроме того, в этой стране ты не увидишь, как человек идет в магазин спиртных напитков и напивается и все в таком роде. Ты также можешь выйти куда-то, чтобы весело и хорошо провести время, но это будет веселье другого рода. Мне нравится, что я могу приехать в США и представить, например, свою бьюти-линию, которая, кстати, скоро выходит, а затем уехать обратно в Дубай и вновь оказаться наедине с собой, спокойно подумать, что я хочу делать дальше».

Актриса рассказала, что в ее планах много мелких проектов, но есть и масштабные идеи. Например, Линдси всерьез задумалась о создании собственной империи в Персидском заливе.

«У меня есть ночной клуб в Афинах, очень веселое место. Прошлым летом мы открыли еще один на Миконосе. А сейчас я участвую в переговорах по застройке своего острова в Дубае на Мировых островах. В общем, у меня появилось много небольших проектов, потому что мне нравится всегда быть занятой. Так что когда мы закончим съемки сериала «По болезни», я вернусь в Дубай, приступлю к разработке коллекции помад и уже затем - к дизайну острова под названием Лохан», - поделилась актриса.

О личной жизни.

«Сейчас у меня нет мужчины. Я даже не хочу встречаться с кем-либо в данный момент, пока мне нравится быть в рабочем режиме. У меня появились замечательные подруги, меня окружают потрясающие люди. Романов мне пока хватило. Я, конечно, не завязала с этим навсегда, просто пока мне нравится быть одной. Кроме того, мне всего 31 год»

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Линдси Лохан поделилась подробностями жизни в Дубае фотографии
Линдси Лохан поделилась подробностями жизни в Дубае фотографии
Линдси Лохан поделилась подробностями жизни в Дубае фотографии
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