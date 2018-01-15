Яна Троянова рассказала, как справилась со смертью единственного сына

Актриса Яна Троянова
, запомнившаяся зрителю как исполнительница ведущей роли в сериале «Ольга»
, побывала в гостях у Эвелины Бледанс
в передаче «Человек-невидимка». Она рассказала о сложной ситуации в семье, первом замужестве, которое чуть ее не погубило, и о борьбе с алкоголизмом.
Как оказалось, судьба актрисы нелегка. С самого детства Яну преследует целая череда бед и трагедий, к 44-м годам она похоронила всех родственников.
«Я из серьезного дворянского рода поляков. Когда наступали большевики, они насиловали дворянок. И мой прадед, чтобы его жену не осквернили, решил убить ее… Чтобы скрыть следы, ему пришлось расчленить ее. Когда нам бабка все это рассказывала, мы понимали, что понесем ответственность»
, - рассказала Троянова.
Актриса отметила, что в ее роду нет долгожителей, все уходили из жизни до 63 лет.
«По молодости много ушло. Мужчины не прижились у нас в семье. Женщины, я посмотрела свидетельства о рождении, умирали от рака легких. Неважно курящие или некурящие»
Троянова призналась, что не любила маму. А после смерти бабушки, самого близкого ей человека, в семье актрисы началась череда трагедий.
«Мама молодая была, родила от музыканта, которому вообще ничего не надо в это жизни. Я всегда была брошенная на бабушку, но ее не стало, когда мне было 5 лет. Я теперь понимаю, что я не любила маму, а она любила, как умела. Я, начиная с 5 лет, весь свой род хороню»
.
По словам Яны, первый брак чуть не уничтожил ее. Она забеременела ещё в школе и по принуждению матери вышла замуж за жестокого человека, которого теперь винит в смерти своего ребенка.
«Я забеременела, это был мой друг. В 17 лет я не могла с этой ситуацией справиться одна. Вышла замуж. Меня убивали в семье мужа. Я вообще считаю, что мой первый супруг испортил мироощущение у сына. Он говорил, когда был маленький: «Я убью папу». Этот род, в который я загремела по замужеству, любой женщине не дай бог пережить. Это было насилие и уничтожение меня. Мой ребенок повесился в 20 лет. Он не справился, я понимаю, почему он это сделал. Он пытался тянуться за мной и Василием, моим нынешним супругом, но вот эти гены - они очень криминальные... Они не давали покоя ему, они парня несли вниз, он летел с такой скоростью… За три дня до смерти он мне сказал: "Мне почему-то кажется, что я скоро умру". И я ему сказала: "Я знаю"»
, - рассказала Троянова.
Актриса призналась, что до сих пор не понимает, почему ее окружало столько смертей. Особенно тяжело она тяжело перенесла потерю единственного ребенка. Стресс привел ее к тяжелой алкогольной зависимости.
«В какой-то момент у меня поехала крыша, и я начала бухать. Один раз я так упала, что разбила голову. Меня подняли из лужи крови»
, - поделилась Яна.
Троянова рассказала, что вытащил ее из этого состояния нынешний супруг - режиссер Василий Сигарев
, который помог сделать Яне карьеру. Первая масштабная киноработа Трояновой «Волчок»
, где актриса сыграла главную роль, снята по мотивам ее личной жизненной истории.
В конце программы актриса призналась, что рожать еще одного ребенка она запретила самой себе в наказание, но думает над тем, чтобы усыновить ребенка – «хочется любить и любовью делиться»
.
«Я очень хочу, чтобы, глядя на меня, люди выздоравливали и шли дальше. Я очень хочу жить... И хочу, чтобы люди хотели жить, особенно матери, которые похоронили своих детей»
, - поделилась Троянова.
обсуждение >>