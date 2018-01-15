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Яна Троянова рассказала, как справилась со смертью единственного сына

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15 января 2018
Актриса Яна Троянова, запомнившаяся зрителю как исполнительница ведущей роли в сериале «Ольга», побывала в гостях у Эвелины Бледанс в передаче «Человек-невидимка». Она рассказала о сложной ситуации в семье, первом замужестве, которое чуть ее не погубило, и о борьбе с алкоголизмом.

Яна Троянова рассказала, как справилась со смертью единственного сына

Как оказалось, судьба актрисы нелегка. С самого детства Яну преследует целая череда бед и трагедий, к 44-м годам она похоронила всех родственников.

«Я из серьезного дворянского рода поляков. Когда наступали большевики, они насиловали дворянок. И мой прадед, чтобы его жену не осквернили, решил убить ее… Чтобы скрыть следы, ему пришлось расчленить ее. Когда нам бабка все это рассказывала, мы понимали, что понесем ответственность», - рассказала Троянова.

Актриса отметила, что в ее роду нет долгожителей, все уходили из жизни до 63 лет.

«По молодости много ушло. Мужчины не прижились у нас в семье. Женщины, я посмотрела свидетельства о рождении, умирали от рака легких. Неважно курящие или некурящие»

Троянова призналась, что не любила маму. А после смерти бабушки, самого близкого ей человека, в семье актрисы началась череда трагедий.

«Мама молодая была, родила от музыканта, которому вообще ничего не надо в это жизни. Я всегда была брошенная на бабушку, но ее не стало, когда мне было 5 лет. Я теперь понимаю, что я не любила маму, а она любила, как умела. Я, начиная с 5 лет, весь свой род хороню».

По словам Яны, первый брак чуть не уничтожил ее. Она забеременела ещё в школе и по принуждению матери вышла замуж за жестокого человека, которого теперь винит в смерти своего ребенка.

«Я забеременела, это был мой друг. В 17 лет я не могла с этой ситуацией справиться одна. Вышла замуж. Меня убивали в семье мужа. Я вообще считаю, что мой первый супруг испортил мироощущение у сына. Он говорил, когда был маленький: «Я убью папу». Этот род, в который я загремела по замужеству, любой женщине не дай бог пережить. Это было насилие и уничтожение меня. Мой ребенок повесился в 20 лет. Он не справился, я понимаю, почему он это сделал. Он пытался тянуться за мной и Василием, моим нынешним супругом, но вот эти гены - они очень криминальные... Они не давали покоя ему, они парня несли вниз, он летел с такой скоростью… За три дня до смерти он мне сказал: "Мне почему-то кажется, что я скоро умру". И я ему сказала: "Я знаю"», - рассказала Троянова.

Яна Троянова рассказала, как справилась со смертью единственного сына

Актриса призналась, что до сих пор не понимает, почему ее окружало столько смертей. Особенно тяжело она тяжело перенесла потерю единственного ребенка. Стресс привел ее к тяжелой алкогольной зависимости.

«В какой-то момент у меня поехала крыша, и я начала бухать. Один раз я так упала, что разбила голову. Меня подняли из лужи крови», - поделилась Яна.

Троянова рассказала, что вытащил ее из этого состояния нынешний супруг - режиссер Василий Сигарев, который помог сделать Яне карьеру. Первая масштабная киноработа Трояновой «Волчок», где актриса сыграла главную роль, снята по мотивам ее личной жизненной истории.

В конце программы актриса призналась, что рожать еще одного ребенка она запретила самой себе в наказание, но думает над тем, чтобы усыновить ребенка – «хочется любить и любовью делиться».

«Я очень хочу, чтобы, глядя на меня, люди выздоравливали и шли дальше. Я очень хочу жить... И хочу, чтобы люди хотели жить, особенно матери, которые похоронили своих детей», - поделилась Троянова.
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Яна Троянова рассказала, как справилась со смертью единственного сына фотографии
Яна Троянова рассказала, как справилась со смертью единственного сына фотографии
Яна Троянова рассказала, как справилась со смертью единственного сына фотографии
Яна Троянова рассказала, как справилась со смертью единственного сына фотографии
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обсуждение >>
№ 3
Олина (Зеленоград)   15.01.2018 - 21:51
Если бабушка умерла, когда девочке было 5 лет, то во сколько же ребёнок услышал про расчленение родственницы? В 4? В 3? После такого жить трудно. читать далее>>
№ 2
Падпараджа (Москва)   15.01.2018 - 20:20
заминусуйте одну сумасшедшую бабушку и её фантазии, и жизнь станет легче. вообще, о таком лучше помолчать, тётя... читать далее>>
№ 1
ows23   15.01.2018 - 19:38
Господи! Ужас то какой! Вот ведь жизнь, ни в одном сценарии такого не придумаешь. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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