Елена Ксенофонтова рискует остаться без квартиры

Актриса Елена Ксенофонтова
, уже пережив несколько разбирательств
, снова судится с бывшим гражданским мужем Александром Рыжих. Сначала он обвинил Ксенофонтову в насилии, затем хотел отсудить у нее дочь, а на этот раз бывший супруг намеревается отобрать у актрисы квартиру, когда-то подаренную им же.
«Елене с самого начала было очевидно, что именно желание отобрать квартиру стало отправной точкой для того кошмара, в который Александр Николаевич, не жалея сил, средств и своего богатого адвокатского опыта, уже больше двух лет пытается превратить ее жизнь. И все же оставалась надежда, что возобладают, если не здравый смысл, то хотя бы какие-то элементарные представления о чести и морали. Напрасно»
, – высказалась директор актрисы Наталия Тебелева.
Один раз Елена уже пострадала от бывшего гражданского мужа. Когда Рыжих обвинял ее в насилии над ним, актрису признали виновной и обязали выплатить штраф. После решения о декриминализации семейных побоев Ксенофонтову все-таки оправдали.
«Какое решение вынесет суд на этот раз? Выгонит женщину с двумя детьми на улицу и встанет на защиту профессионального юриста, безнаказанно не выполняющего в течение нескольких месяцев постановление суда и не выплачивающего алименты на содержание собственной дочери? Почему бы и нет. Не удивлюсь. Эти два года научили меня многому не удивляться»
, – добавила Тебелева.
Многие знаменитости выразили поддержку Ксенофонтовой в соцсетях. Однако сама Елена не хотела публичной огласки. Впрочем, доброжелатели считают, что общественный резонанс поможет актрисе выиграть дело.
«Я думаю о том, что замечательная актриса, мама, и моя подруга в очередной раз вынуждена возвращаться в этот ад! В этот бесконечный круг судебных заседаний, придуманных историй и вранья! Хочется по-человечески помочь и очень хочется, чтобы история Лены задела за живое, а эта чудовищная травля наконец-то закончилась!»
– призналась директор актрисы.
Александр Рыжих настаивает на том, чтобы бывшая жена вернула квартиру и выплатила ему денежную компенсацию. 17 января состоится заседание по новому делу.
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