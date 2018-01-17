Шэрон Стоун рассказала о перенесенном инсульте

Голливудская дива Шэрон Стоун
дала откровенное интервью, в котором рассказала о чуть не убившем ее инсульте, старых комплексах и о харассменте в Голливуде.
Исчезновение Стоун из поля зрения связано с тем, что в 2001 году актриса перенесла инсульт. После перенесенного инсульта актрису ожидало тяжелое восстановление, ее брак с журналистом Филом Бронштейном распался, и она потеряла опеку над их приемным сыном Роаном.
«Шансов, что я выживу, было меньше пяти процентов. Удар повредил мою речь, мой слух, вестибулярный аппарат. Пришлось все начинать сначала. Вся моя жизнь была стерта».
На вопрос журналиста о том, приходилось ли актрисе "чувствовать себя в позиции жертвы домогательств" в кинобизнесе, Стоун ответила 10-секундным смехом.
«В кинобизнесе я уже 40 лет, Ли. Можешь ли ты представить себе бизнес, в который я пришла четыре десятилетия назад? С моей-то внешностью. Пришла из ниоткуда — из Пенсильвании. Меня и защитить-то некому было. Я повидала всякое»
, — призналась Шэрон в беседе с журналистом Ли Кауэном.
«Я всегда думала, что у меня ужасная фигура. В то время все были тощие как тростинки…Никто не считал меня сексуальной. И, вероятно, я и не была таковой. Но мне хватило ума, чтобы понять, что мне нужно хотя бы казаться сексуальной»
- так Стоун приняла решение сняться для обложки журнала Playboy, которое впоследствии принесло ей одну из самых провокационных ролей в фильме «Основной инстинкт»
.
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