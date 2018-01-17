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Катрин Денев извинилась перед жертвами насилия

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17 января 2018
Катрин Денев принесла извинения за открытое письмо, где подняла вопрос о различии «неуклюжего флирта» и сексуальных домогательств. Актриса сожалеет о том, что оскорбила жертв насилия.

Катрин Денев извинилась перед жертвами насилия

«Я приношу извинения всем жертвам этих ужасных деяний, которые, возможно, были оскорблены письмом, опубликованным в газете "Ле Монд". Я извиняюсь исключительно перед ними — и ни перед кем больше», — сказала Денев.

Актриса утверждает, что в письме женщины ни в коем случае не оправдывают харрасмент. Иначе она бы его не подписала.

В письме сто известных француженок во главе с Катрин Денев сравнили голливудскую борьбу с харассментом с "охотой на ведьм" и возрождением пуританства. Похожую точку зрения имеет и актер Лиам Нисон, который на днях также высказался о секс-скандале.
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