Суд продлил домашний арест Кирилла Серебренникова

19 января 2018 года должно было быть снято ограничение свободы режиссера Кирилла Серебренникова. Но Басманный суд города Москвы рассмотрел ходатайство следствия о продлении домашнего ареста Кирилла Серебренникова до 19 апреля 2018 года. Заседание и ожидание оглашения приговора продлились в общей сложности шесть часов.
Серебренникова арестовали в августе 2017
года по делу о хищении бюджетных средств (68 миллионов рублей). В общей сложности из госбюджета было выделено 210 миллионов рублей на реализацию проекта «Платформа» в 2011-2014 годах. На последнем заседании по делу сумма предположительно похищенных средств возросла до 133 миллионов рублей
.
На последнем заседании Серебренников выступил с речью, повторив все, что уже было сказано ранее:
«Следствие обратилось с очередным ходатайством о продлении срока моего домашнего ареста — теперь до 19 апреля 2018 года, то есть на срок более чем восемь месяцев. Все эти восемь месяцев следствие представляет суду одну и ту же картинку - организованная группа совершила хищение денежных средств, выделенных на проект «Платформа». Получается, что проекта «Платформа» как бы не было, или он был в каком-то «усеченном» виде, но это абсолютно не соответствует действительности. Проект был, было проведено 340 мероприятий за 3 года и 3 месяца, были тысячи зрителей, которые все это видели, были сотни молодых и опытных артистов, музыкантов, танцоров, которые принимали участие в многочисленных созданных с нуля постановках - фактически был создан театр, который существовал более трех лет. Поэтому утверждать, что Российской Федерации был причинен какой-то мифический ущерб просто невозможно - Российская Федерация, зрители, люди искусства, получили исполненный на высшем художественном уровне проект по развитию современного искусства. Я им очень горжусь»
И прокомментировал возросшую вдвое сумму ущерба:
«Сумма якобы похищенных денег - 133 миллиона, вообще абсурдна - следующая только все 210 миллионов рублей. Для всех понимающих это абсурд».
Также режиссер объяснил происхождение средств на покупку квартиры в Берлине:
«Хочу, чтобы все понимали — денежные средства на эту квартиру я копил в течение четырех лет, об этом есть абсолютно неопровержимые доказательства, полученные нами из Сбербанка»
, — заявил он. Серебренников указал на то, что счет в банке был открыт им в 2008 году, за три года до начала реализации проекта «Платформа».
«Я прошу и требую, раз уж меня обвиняют в хищении денежных средств, показать мне хоть одно доказательство того, что я незаконно изымал денежные средства, полученные для проекта «Платформа», и использовал их в личных целях».
В заключение своего выступления режиссер обратился к судье:
«Ваша честь, вы знаете, я хочу сказать, у меня даже нет никаких просьб к вам в связи с этим ходатайством следствия о продлении срока домашнего ареста. Этот арест незаконен, незаконным будет его продление, если вы примите такое решение. Незаконно все, что происходит эти восемь месяцев. Я не думал, что когда-нибудь услышу, что наш проект назовут преступной группой. Так преступниками можно объявить кого угодно - было бы желание - хоть людей, собравшихся попить чай, хоть следственную группу, которая расследовала это дело».
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