«Я покину этот мир без сожалений»: Ален Делон рассказал о разочаровании в жизни

82-летний французский актер Ален Делон дал откровенное и довольно-таки грустное интервью французскому журналу Paris Match, в котором не постеснялся выразить свое разочарование жизнью.
Делон живет один в пригороде Парижа со своей собакой. Актер находит современный мир отвратительным и фальшивым.
«Я перестал получать новые впечатления. Я уже все пережил, все видел. Я ненавижу современных людей и наш сегодняшний мир. Меня от него воротит. Сегодня все фальшивка, всех интересуют только деньги. Никто не держит слова, каждый день сообщают о новых преступлениях. Я покину этот мир без сожалений», — заявил Делон.
Актер, думая о собственной смерти, больше всего переживает за свою собаку:
«Если я буду чувствовать, что умираю, то попрошу сделать моему двухлетнему псу смертельный укол, чтобы нас похоронили вместе. Не хочу, чтобы он умер от горя на моей могильной плите».
В интервью Владимиру Познеру в 2012 году Делон рассказал о своем детстве и о причинах, по которым он был «трудным ребенком». По словам актера, после развода родителей он чувствовал себя «пакетом, который остался и только мешает». Спустя несколько десятилетий актер так и на нашел в себе силы простить родителей.
«Есть раны, которые не заживают, это одна из них. Я очень рано почувствовал, как те, кто дорог тебе больше всего, расстаются с тобой с пугающей легкостью. Все детство я провел в приемной семье. Во второй раз родители предали меня, отправив в армию в возрасте 17 лет. Они вспомнили обо мне, только когда я стал знаменит. Это отвратительно».
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