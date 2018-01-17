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«Я покину этот мир без сожалений»: Ален Делон рассказал о разочаровании в жизни

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17 января 2018
82-летний французский актер Ален Делон дал откровенное и довольно-таки грустное интервью французскому журналу Paris Match, в котором не постеснялся выразить свое разочарование жизнью.

«Я покину этот мир без сожалений»: Ален Делон рассказал о разочаровании в жизни

Делон живет один в пригороде Парижа со своей собакой. Актер находит современный мир отвратительным и фальшивым.

«Я перестал получать новые впечатления. Я уже все пережил, все видел. Я ненавижу современных людей и наш сегодняшний мир. Меня от него воротит. Сегодня все фальшивка, всех интересуют только деньги. Никто не держит слова, каждый день сообщают о новых преступлениях. Я покину этот мир без сожалений», — заявил Делон.

Актер, думая о собственной смерти, больше всего переживает за свою собаку:

«Если я буду чувствовать, что умираю, то попрошу сделать моему двухлетнему псу смертельный укол, чтобы нас похоронили вместе. Не хочу, чтобы он умер от горя на моей могильной плите».

«Я покину этот мир без сожалений»: Ален Делон рассказал о разочаровании в жизни

В интервью Владимиру Познеру в 2012 году Делон рассказал о своем детстве и о причинах, по которым он был «трудным ребенком». По словам актера, после развода родителей он чувствовал себя «пакетом, который остался и только мешает». Спустя несколько десятилетий актер так и на нашел в себе силы простить родителей.

«Есть раны, которые не заживают, это одна из них. Я очень рано почувствовал, как те, кто дорог тебе больше всего, расстаются с тобой с пугающей легкостью. Все детство я провел в приемной семье. Во второй раз родители предали меня, отправив в армию в возрасте 17 лет. Они вспомнили обо мне, только когда я стал знаменит. Это отвратительно».

Весной 2017 года Делон заявил, что уходит из кино.

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«Я покину этот мир без сожалений»: Ален Делон рассказал о разочаровании в жизни фотографии
«Я покину этот мир без сожалений»: Ален Делон рассказал о разочаровании в жизни фотографии
«Я покину этот мир без сожалений»: Ален Делон рассказал о разочаровании в жизни фотографии
«Я покину этот мир без сожалений»: Ален Делон рассказал о разочаровании в жизни фотографии
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