«Их постоянно насилуют»: Кира Найтли объяснила, почему ей не нравится играть современных женщин

Британская актриса Кира Найтли
вернулась из декрета с рядом новых работ, одна из которых - историческая драма «Колетт»
о жизни знаменитой французской писательницы. Премьера фильма состоится 20 января на кинофестивале в Сандэнсе.
В интервью журналу Variety
Найтли высказалась на все пылающие темы: от опыта работы с Харви Вайнштейном до причины нежелания играть современных героинь.
О застенчивости
«Мне нравится это качество в людях, которое позволяет им выйти в центр комнаты и притягивать внимание: «Смотрите на меня, смотрите же». Потому что я из тех, кто отсиживается в углу этой комнаты, пытаясь выскользнуть в дверь или спрятаться в ванной. Будучи актерами, мы иногда имеем возможность побывать такими, какими бы нам хотелось быть, а не кем мы являемся на самом деле»
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О причинах предпочтения ролей в исторических фильмах
«С развитием студии Амазон и компании Нетфликс появилось множество фильмов, в которых фигурируют сильные женские персонажи. Но вообще я не так много знаю о фильмах. И не так много снимаюсь в современных историях, потому что в них женских персонажей постоянно насилуют. Мне всегда казалось отвратительным то, какими показывают женщин в современном кино. Поэтому я всегда нахожу воодушевляющие роли в исторических фильмах, которые мне предлагают. Хотя сейчас положение дел немного улучшилось. Мне неожиданно начали присылать сценарии, где современные героини не подвергаются никакому насилию на первых же пяти страницах, а просто фигурируют как любящие подруги или жены»
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О секс-скандале в Голливуде
«Что самое интересное - это же происходит не только в киноиндустрии - в любой индустрии вообще. Конечно, я была удивлена некоторыми подробностями. Но мне было известно о распространенной практике запугивания женщин, заглушения их голосов. И я знала, что мужчинам в индустрии было позволено вести себя совершенно иначе, нежели женщинам. Это было очевидно. Что было действительно поразительно касательно движения #MeToo - как-то я сидела с друзьями не из киноиндустрии, обсуждала эту тему, и выяснилось, что среди нас нет ни одного человека, который ни разу не подвергался нападениям. А ведь мы никогда даже не обсуждали это. Это было откровением»
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О работе с Харви Вайнштейном
«Мой опыт работы с Харви Вайнштейном был положительным. Все было профессионально. Он вел себя хорошо во время работы над фильмами, в которых я снималась. Я знала о его репутации хулигана. Он славился тем, что мог позвонить людям среди ночи и начать на них орать. Со мной он ничего такого не делал, и уж точно он не просил меня сделать ему массаж и все в таком духе. Я понятия не имела об изнасилованиях. Люди впервые рассказали свои истории. Они были до смерти напуганы и не могли говорить, потому что боялись возмездия. Поэтому, я не думаю, что все подряд знали, на что он способен».
О разнице отношения СМИ к актерам и актрисам
«Есть ли разница? Конечно. Почему журналисты никогда не спрашивают актеров, как им удается совмещать заботу о семье с карьерой? Почему актеров, у которых есть дети, никогда не спрашивают, что они чувствуют, когда им приходится покидать детей, чтобы пойти на съемки? Я вот бесчисленное количество раз уже отвечала на вопрос, как я совмещаю материнство с карьерой».
О перспективе актерской карьеры для дочери
«Я очень, очень, очень надеюсь, что она не станет актрисой. Тем не менее, люди, кторые решают связать с этим свою жизнь, лишены других вариантов. Это же призвание. Я надеюсь, что она станет адвокатом или кем-то еще, но я планирую быть родителем, который поддержит ребенка в его интересах, какими бы они не были».
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