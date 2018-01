Голливудские актеры дали обещание никогда больше не работать с Вуди Алленом

Приемная дочь Вуди Аллена и актрисы Мии Фэрроу Дилан Фэрроу воспользовалась ситуацией, сложившейся в Голливуде благодаря скандалу с Харви Вайнштейном , чтобы повторить обвинения в сексуальном насилии со стороны ее приемного отца. Дилан еще в 2014 году написала эссе в журнале The New York Times, поставив вопрос о том, почему до сих пор Вуди Аллен не привлечен к ответу. Ни тогда, ни ранее ее словам не придавали большого значения. Сейчас на повторные обвинения Дилан пошла совершенно другая реакция. Но по порядку.В предыдущих сериях:Впервые Дилан Фэрроу обвинила своего приемного отца в сексуальном насилии 25 лет назад, когда ей было семь лет. Случилось это через полгода после расставания режиссера с Мией Фэрроу. Причиной которому стала еще одна приемная дочь Мии Фэрроу Сун-И. Прожив с Алленом 13 лет, Фэрроу в один прекрасный день случайно (ну или не случайно) обнаружила у Аллена полароидные снимки с обнаженной Сун-И, которой на тот момент был 21 год. Узнав об отношениях Аллена и своей старшей дочери (с которой он с тех пор счастлив в браке), Фэрроу порвала с Алленом.Летом 1992 года Аллен пришел в дом Мии Фэрроу в ее отсутствие, чтобы навестить детей. В доме находились в это время две няни. Когда Фэрроу вернулась домой, семилетняя Дилан спросила у нее, все ли папы делают то, что сделал с Дилан Вуди Аллен сегодня? Фэрроу сообщила о случившемся педиатру, а он уже поставил в известность полицию о предполагаемом растлении. Началось расследование, Дилан рассказала полиции, куда засовывал ей пальцы Вуди Аллен, а показания присутствовавших в доме нянек не совпадали: одна сказала, что Вуди с Дилан отлучились куда-то на 15-20 минут, вторая сказала, что все время свидания с детьми Аллен был у нее на виду и ничего неподобающего не делал.Через неделю после начала расследования Аллен подал в суд на Фэрроу, требуя полной опеки над тремя их детьми. По словам Аллена, Фэрроу использовала ребенка как орудие мести, внушив Дилан историю с насилием. Тем не менее, в ходе расследования были привлечены эксперты, которым предстояло доказать состоятельность заявлений семилетней девочки. Проводившие психологическую экспертизу врачи пришли к схожему с алленовским выводом.Однако, по данным журналистов, занимавшихся еще в 1992 году расследованием этой истории, экспертов нанял сам Вуди Аллен. Кстати, врачебные записи и протоколы осмотров были впоследствии уничтожены. Плюс ко всему, Аллен отказался проходить проверку на детекторе лжи, и выбрал полиграф. Дело об опеке Аллен проиграл, потому что окружной прокурор и судья, работавшие над делом, усомнились в результатах экспертизы и не приняли проверку Аллена на полиграфе. Аллен подал две апелляции - судья отклонил их, не обнаружив подтверждений тому, что Фэрроу сфабриковала это дело. Также судья заключил, что поведение Аллена в отношении Дилан было «ненадлежащим».Но несмотря на все это, до суда дело о растлении не дошло: окружной прокурор и Миа Фэрроу сочли, что подобный судебный процесс будет слишком травматичным для 7-летней Дилан. Хотя собранных доказательств (по словам прокурора) было достаточно для того, чтобы предъявить Аллену обвинения. В 1993 году дело было закрыто.Спустя 20 лет, когда Вуди Аллен получает почетную награду имени Сесила Би ДеМилла за выдающийся вклад в индустрию развлечений на премии «Золотой глобус», Дилан возвращается к этой теме в колонке для The New York Times. В своем эссе Дилан описала множественные случаи «неподобающего поведения» со стороны Аллена - помимо эпизода на чердаке Аллен регулярно трогал девочку, засовывал ей пальцы в рот, брал с собой в постель. Брат Дилан (и единственный биологический сын Мии Фэрроу и Вуди Аллена) Ронан поддержал сестру, рассказав, что был свидетелем подобного поведения со стороны отца еще задолго до предполагаемого насилия. Другой брат Дилан - Мозес принимает сторону Аллена с 1992 года.Кстати, Ронан Фэрроу - автор тех самых расследований, проливших свет на злоупотребления Харви Вайнштейна.В декабре 2017 года в самом разгаре скандала на почве сексуальных домогательств в Голливуде Дилан опубликовала еще одно эссе в газете The Los Angeles Times, в заглавии которого в очередной раз задала вопрос на волнующую ее тему: «Почему революция #MeToo обошла стороной Вуди Аллена?». По словам Дилан, Вуди, подобно Харви Вайнштейну, нанимал частных детективов, задачей которых был сбор компромата на следователей, занимавшихся ее делом.Слова Дилан многих актрис и актеров задели за живое и принудили к действию. Актриса Мира Сорвино , получившая Оскара за роль в фильме Аллена «Великая Афродита» , опубликовала в журнале The Huffington Post полное извинений открытое письмо, адресованное Дилан.. Сорвино, а вслед за ней актриса и режиссер Грета Гервиг (снявшаяся в фильме «Римские приключения» ) дали слово никогда больше не сотрудничать с Вуди Алленом.В середине января актеры Тимоти Шаламе Ребекка Холл объявили, что отдадут гонорары за участие в новом фильме Вуди Алленаблаготворительным фондам по борьбе с насилием и несправедливостью.Шаламе сопроводил жест доброй воли пояснительной запиской в Инстаграме (сотрудничество с Алленом - прим. ред.)(съемки в новом фильме Аллена - прим. ред.)- написала Ребекка Холл в своем Инстаграме вслед за Шаламе.А вот актриса Селена Гомес , снявшаяся в этом же фильме, не стала делать никаких заявлений и извиняться, а молча перевела сумму, превышающую ее гонорар за работу в фильме Аллена, в фонд Timeʼs Up.