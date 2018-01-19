Голливудские актеры дали обещание никогда больше не работать с Вуди Алленом

Приемная дочь Вуди Аллена
и актрисы Мии Фэрроу
Дилан Фэрроу воспользовалась ситуацией, сложившейся в Голливуде благодаря скандалу с Харви Вайнштейном
, чтобы повторить обвинения в сексуальном насилии со стороны ее приемного отца. Дилан еще в 2014 году написала эссе в журнале The New York Times, поставив вопрос о том, почему до сих пор Вуди Аллен не привлечен к ответу. Ни тогда, ни ранее ее словам не придавали большого значения. Сейчас на повторные обвинения Дилан пошла совершенно другая реакция. Но по порядку.
В предыдущих сериях:
Впервые Дилан Фэрроу обвинила своего приемного отца в сексуальном насилии 25 лет назад, когда ей было семь лет. Случилось это через полгода после расставания режиссера с Мией Фэрроу. Причиной которому стала еще одна приемная дочь Мии Фэрроу Сун-И. Прожив с Алленом 13 лет, Фэрроу в один прекрасный день случайно (ну или не случайно) обнаружила у Аллена полароидные снимки с обнаженной Сун-И, которой на тот момент был 21 год. Узнав об отношениях Аллена и своей старшей дочери (с которой он с тех пор счастлив в браке), Фэрроу порвала с Алленом.
Летом 1992 года Аллен пришел в дом Мии Фэрроу в ее отсутствие, чтобы навестить детей. В доме находились в это время две няни. Когда Фэрроу вернулась домой, семилетняя Дилан спросила у нее, все ли папы делают то, что сделал с Дилан Вуди Аллен сегодня? Фэрроу сообщила о случившемся педиатру, а он уже поставил в известность полицию о предполагаемом растлении. Началось расследование, Дилан рассказала полиции, куда засовывал ей пальцы Вуди Аллен, а показания присутствовавших в доме нянек не совпадали: одна сказала, что Вуди с Дилан отлучились куда-то на 15-20 минут, вторая сказала, что все время свидания с детьми Аллен был у нее на виду и ничего неподобающего не делал.
Через неделю после начала расследования Аллен подал в суд на Фэрроу, требуя полной опеки над тремя их детьми. По словам Аллена, Фэрроу использовала ребенка как орудие мести, внушив Дилан историю с насилием. Тем не менее, в ходе расследования были привлечены эксперты, которым предстояло доказать состоятельность заявлений семилетней девочки. Проводившие психологическую экспертизу врачи пришли к схожему с алленовским выводом.
Однако, по данным журналистов, занимавшихся еще в 1992 году расследованием этой истории, экспертов нанял сам Вуди Аллен. Кстати, врачебные записи и протоколы осмотров были впоследствии уничтожены. Плюс ко всему, Аллен отказался проходить проверку на детекторе лжи, и выбрал полиграф. Дело об опеке Аллен проиграл, потому что окружной прокурор и судья, работавшие над делом, усомнились в результатах экспертизы и не приняли проверку Аллена на полиграфе. Аллен подал две апелляции - судья отклонил их, не обнаружив подтверждений тому, что Фэрроу сфабриковала это дело. Также судья заключил, что поведение Аллена в отношении Дилан было «ненадлежащим».
Но несмотря на все это, до суда дело о растлении не дошло: окружной прокурор и Миа Фэрроу сочли, что подобный судебный процесс будет слишком травматичным для 7-летней Дилан. Хотя собранных доказательств (по словам прокурора) было достаточно для того, чтобы предъявить Аллену обвинения. В 1993 году дело было закрыто.
Спустя 20 лет, когда Вуди Аллен получает почетную награду имени Сесила Би ДеМилла за выдающийся вклад в индустрию развлечений на премии «Золотой глобус», Дилан возвращается к этой теме в колонке для The New York Times. В своем эссе Дилан описала множественные случаи «неподобающего поведения» со стороны Аллена - помимо эпизода на чердаке Аллен регулярно трогал девочку, засовывал ей пальцы в рот, брал с собой в постель. Брат Дилан (и единственный биологический сын Мии Фэрроу и Вуди Аллена) Ронан поддержал сестру, рассказав, что был свидетелем подобного поведения со стороны отца еще задолго до предполагаемого насилия. Другой брат Дилан - Мозес принимает сторону Аллена с 1992 года.
Кстати, Ронан Фэрроу - автор тех самых расследований, проливших свет на злоупотребления Харви Вайнштейна.
В декабре 2017 года в самом разгаре скандала на почве сексуальных домогательств в Голливуде Дилан опубликовала еще одно эссе в газете The Los Angeles Times, в заглавии которого в очередной раз задала вопрос на волнующую ее тему: «Почему революция #MeToo обошла стороной Вуди Аллена?». По словам Дилан, Вуди, подобно Харви Вайнштейну, нанимал частных детективов, задачей которых был сбор компромата на следователей, занимавшихся ее делом.
«У меня сердце кровью обливается, когда мужчины и женщины, которыми я восхищаюсь, работают с Вуди Алленом и уходят от неудобных вопросов. Для меня очень много значит то, что Эллен Пэйдж сожалеет о работе с Алленом, а Джессика Честейн и Сьюзен Сарандон заявили, что никогда не будут этого делать»
.
Слова Дилан многих актрис и актеров задели за живое и принудили к действию. Актриса Мира Сорвино
, получившая Оскара за роль в фильме Аллена «Великая Афродита»
, опубликовала в журнале The Huffington Post полное извинений открытое письмо, адресованное Дилан. «Я проглотила медийную версию случившегося, не вникнув в ситуацию и приняв это за побочный эффект тяжелой борьбы за опеку над детьми между Мией Фэрроу и Вуди Алленом»
. Сорвино, а вслед за ней актриса и режиссер Грета Гервиг (снявшаяся в фильме «Римские приключения»
) дали слово никогда больше не сотрудничать с Вуди Алленом.
В середине января актеры Тимоти Шаламе
и Ребекка Холл
объявили, что отдадут гонорары за участие в новом фильме Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке»
благотворительным фондам по борьбе с насилием и несправедливостью.
Шаламе сопроводил жест доброй воли пояснительной запиской в Инстаграме
:
«В последнее время в интервью меня часто спрашивают о моем решении сняться в фильме Вуди Аллена, которое я принял прошлым летом. Я не могу говорить об этом откровенно, так как меня связывают некие контрактные обязательства. Единственное, что я могу сказать на эту тему, это то, что я не хочу получать прибыль от этого фильма. Поэтому я принял решение, что весь мой гонорар за работу над фильмом «Дождливый день в Нью-Йорке» будет переведен на счет нескольких организаций, выступающих против сексуального насилия. В частности это Time’s Up, RAINN, ЛГБТ-центр».
«После того как я читала и перечитывала заявления Дилан Фэрроу несколько дней назад, и обратилась к более ранним ее заявлениям - я увидела не только всю степень сложности этой темы, но и то, как мои действия
(сотрудничество с Алленом - прим. ред.) заставили другую женщину чувствовать, что ее заткнули и проигнорировали…Я сожалею о принятом решении
(съемки в новом фильме Аллена - прим. ред.) и не повторю этой ошибки…Я жертвую свой гонорар движению Times Up. И буду продолжать жертвовать»
- написала Ребекка Холл в своем Инстаграме вслед за Шаламе.
А вот актриса Селена Гомес
, снявшаяся в этом же фильме, не стала делать никаких заявлений и извиняться, а молча перевела сумму, превышающую ее гонорар за работу в фильме Аллена, в фонд Timeʼs Up.
обсуждение >>