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Лиам Нисон и Хелен Миррен рассказали о своем продолжительном романе

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19 января 2018
Сегодня выяснилось, что 30 лет назад у Хелен Миррен и Лиама Нисона был роман. Причем, по словам, актеров, все было достаточно серьезно.
Хелен и Лиам стали гостями очередного выпуска шоу Грэма Нортона, и когда ведущий уточнил, правда ли, что в начале 80-х они встречались, актеры подтвердили эту информацию.

Лиам Нисон и Хелен Миррен рассказали о своем продолжительном романе

«Мы не просто встречались. Мы четыре года жили вместе! У нас было все очень серьезно. Мне очень повезло», - ответила Миррен.

Нисон рассказал, что был «сражен наповал», когда впервые увидел Миррен в костюме Морганы на съемках фильма «Экскалибур».

«Еще до того, как я с ней познакомился и мы начали работать вместе, я где-то прочитал, что если ей нравится мужчина, она начинает имитировать его походку у него за спиной. И как-то раз я обернулся, а она проделывает это со мной», - вспомнил Нисон.

Лиам Нисон и Хелен Миррен рассказали о своем продолжительном романе

На момент их встречи в 1981 году Хелен Миррен, которая старше Нисона на 7 лет, была уже знаменитой актрисой. А Лиам только-только начал свой карьерный путь.

Нисон переехал в лондонскую квартиру Хелен, но с работой у него шло туго, в то время как она с каждой новой ролью лишь упрочивала свои позиции. В старом интервью Хелен рассказывала, что Нисону тяжеловато приходилось в тени ее успеха. В конце концов, они расстались, Нисон переехал в 1987 году в Нью-Йорк, после чего дела у него, как мы помним, пошли куда лучше. В 1994 году он женился на дочери Ванессы Редгрейв актрисе Наташе Ричардсон, у них родились двое детей. Но в 2009 году Наташа получила черепно-мозговую травму на горнолыжном курорте в Канаде и через два дня умерла.
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Лиам Нисон и Хелен Миррен рассказали о своем продолжительном романе фотографии
Лиам Нисон и Хелен Миррен рассказали о своем продолжительном романе фотографии
Лиам Нисон и Хелен Миррен рассказали о своем продолжительном романе фотографии
Лиам Нисон и Хелен Миррен рассказали о своем продолжительном романе фотографии
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