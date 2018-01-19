Карина Мишулина судится с Тимуром Еремеевым

После того, как актер Тимур Еремеев доказал с помощью теста ДНК
, что он является внебрачным сыном Спартака Мишулина
, их отношения с единокровной сестрой Кариной
вроде бы наладились. Но ненадолго.
Помирившись с братом
, Мишулина, тем не менее, не отказалась от идеи судиться с одним из изданий, сообщивших, что актер является внебрачным сыном Спартака Мишулина. Возмещение морального ущерба Карина оценила в один миллион рублей. И вместо того, чтобы отозвать иск, Карина решила пойти на «компромисс» - она отказалась от исковых требований по делу о защите чести достоинства и деловой репутации, как бы устранившись от дела лично. И присутствовала в суде, уже представляя интересы своей матери - вдовы Спартака Мишулина. Однако, имя Тимура Еремеева не исчезло из списка ответчиков.
После заседания суда Карина объяснила журналистам происходящее:
«Я забрала свой иск к Тимуру Еремееву, но истцом осталась моя мама Валентина Константиновна. Она хочет доказать, что сведения, написанные в статье, порочат его репутацию как актера, Карлсона всей страны и гражданина. Я решила до Нового года, что буду забирать свой иск, так как я устала»
.
Тимур Еремеев на процессе не присутствовал, но поделился своими мыслями с подписчиками в Инстаграме
:
«Я разочарован. Должен об этом рассказать, чтобы быть честным. Всегда был слишком открытым и доверчивым, и в очередной раз обманулся в людях. Не поставив нас в известность, хотя об этом была договоренность, сторона Карины решила, слегка трансформировав иск, продолжить судебный спор. Со своей стороны мы были готовы к процессу довольно давно, но полагали, что наша готовность не пригодится, так как Карина своим поведением всячески демонстрировала готовность к отзыву иска. Мы неоднократно поддерживали отложение заседаний по просьбе Карины и ее адвоката, так как они уверяли нас, что это время нужно им, чтобы успокоить маму Карины. Как я понимаю, все эти просьбы, как и разговоры про «мир», были попыткой потянуть время.
Карина просто избавилась от статуса истца, но продолжила обвинять меня во «лжи» и «клевете» уже от лица своей мамы, попросив у суда быть её представителем, хотя эту роль вполне мог бы исполнить адвокат.
Слегка уточнённый иск остался в суде, где нам и придётся расставлять все точки.
Не вижу принципиальной разницы, кто выступает истцом - мама Карины, представленная в суде Кариной, или сама Карина. Суть одна. Не верьте в чужую искренность, не подтверждённую поступками»
.
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