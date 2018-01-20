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Яна Гладких назвала истинную причину развода с Никитой Ефремовым

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20 января 2018
Актриса театра и кино Яна Гладких, которая в 2014 году связала свою жизнь с Никитой Ефремовым, чтобы через год развестись, рассказала в интервью порталу WomanHit о своем детстве, самых отчаянных поступках и об отношениях с бывшим мужем после развода.

Яна Гладких назвала истинную причину развода с Никитой Ефремовым

Яна в 16 лет переехала от родителей. Окончила школу экстерном, чтобы поступить в Школу-студию МХАТ. Поступила и «заболела театром».

«Я росла как трава, поэтому совершенно не переношу внешнего давления. Удивительно, как я не спилась, не скурилась, не снаркоманилась, со мной не произошло ничего дурного на фоне актерского факультета с его широким спектром соблазнов. Оказалось, что я устойчива, причем без всяких нотаций и назиданий о пагубных привычках и ранних половых связях. Всегда была ответственной, и мне доверяли. Единственное, за что мама меня постоянно ругала, так это за бардак в комнате. Она ворчала, что я никогда не выйду замуж, так как создаю вокруг себя хаос. А я рыдала, убирала творческий беспорядок, но он опять возвращался невероятно быстро. Регламент мне, вероятно, претит. Я даже когда в тетради что-то пишу для себя, то не делаю это строго по линейке — могу писать по кругу, вверх ногами… Получается такой странный набор иероглифов, понятных только мне», - поделилась актриса.

Гладких рассказала о своих детских увлечениях. Времени на детские забавы у будущей актрисы не было.

«Я существовала в строгом расписании: занималась вокалом, танцами — сначала бальными, потом современными, хип-хопом. Поэтому теперь, кроме классического балета, могу танцевать абсолютно все. Кроме того, я играла в теннис, в волейбол и даже ходила на бокс и кикбоксинг в течение пяти лет. У меня же отец — мастер спорта по боксу. Но девчонкам я этого не советую: потом появляются проблемы с суставами на руках и в челюстно-лицевом аппарате».

Поведала она и историю знакомства с Никитой Ефремовым, сыном артиста Михаила Ефремова. По словам актрисы, это была любовь булгаковская.

Яна Гладких назвала истинную причину развода с Никитой Ефремовым

«Мы учились в одном институте, только Никита на три года старше. Не знаю, как для него, но для меня это точно была любовь с первого взгляда. Притом что я совсем не влюбчивая. Я обращаю внимание на талант, но в смысле отношений довольно сдержанна. Нас с Никитой сразила любовь — прямо как кирпич на голову. Ведь это чувство не всегда ведет к парению над землей, когда у тебя вырастают крылья. Для меня любовь как у Булгакова: «Она выскочит, как убийца, из-за угла». Бесполезно спрашивать, что зацепило в человеке, за что ты его полюбил, за что разлюбил. Это не поддается объяснению. Четыре года мы были вместе, включая официальный брак».

В 2014 году Яна и Никита поженились, а спустя всего год в прессе появилась информация о разводе пары. СМИ писали, что Гладких и Ефремов развелись из-за загруженного рабочего графика артиста. Но в интервью Гладких назвала истинную причину распада семьи.

«Мы с Никитой — чрезвычайно эмоциональные натуры. Словно химические элементы, вместе мы образуем взрыв. Наверное, поэтому мы и расстались. Где-то мне не хватило терпения, я сгоряча принимала решения. На каком-то этапе мы нуждались друг в друге и были вместе. Если бы наш роман завязался в более взрослом возрасте, то нам удалось бы сохранить отношения. Но и сейчас мы с Никитой не перестали дружить. Мы даже стали относиться друг к другу с большей нежностью, чем раньше. Я уверена, что если со мной что-то произойдет, он обязательно придет на помощь», — рассказала актриса.
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Яна Гладких назвала истинную причину развода с Никитой Ефремовым фотографии
Яна Гладких назвала истинную причину развода с Никитой Ефремовым фотографии
Яна Гладких назвала истинную причину развода с Никитой Ефремовым фотографии
Яна Гладких назвала истинную причину развода с Никитой Ефремовым фотографии
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