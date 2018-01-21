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Елена Проклова предлагает узаконить проституцию

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21 января 2018
Актриса и телеведущая Елена Проклова недавно вернулась на театральную сцену, и в одном из спектаклей ей пришлось сыграть экономку хозяйки публичного дома. На днях Елена призналась, что положительно относится к представительницам древней профессии.

Елена Проклова предлагает узаконить проституцию

По словам актрисы, спектакль по мотивам пьесы Куприна «Яма», действие которой происходит в публичном доме, стал настоящей отдушиной для нее. В беседе с журналистами Проклова, отвечая на вопрос журналиста, следует ли узаконить проституцию, заявила, что так будет честнее.

«Это древнейшая профессия. Она все равно есть и будет. Хоть в подполье, хоть на виду. В правовых рамках она станет прозрачнее - в первую очередь в медицинском смысле. Государство делает вид, что мужскую природу - полигамную, темпераментную - можно изменить. Это дикость. Я - за честность».
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Елена Проклова предлагает узаконить проституцию фотографии
Елена Проклова предлагает узаконить проституцию фотографии
Елена Проклова предлагает узаконить проституцию фотографии
Елена Проклова предлагает узаконить проституцию фотографии
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