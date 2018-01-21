Карина Мишулина оправдалась за участие в судебных разбирательствах

Несмотря на оттепель в отношениях Карины Мишулиной
и Тимура Еремеева
, 19 января все-таки состоялось судебное заседание
по иску Мишулиных против издания, распространившего новость о тайном романе и внебрачном сыне актера Спартака Мишулина
. Карина объяснила происходящее тем, что не смогла уговорить забрать иск свою мать, которая считает, что вся эта ситуация порочит ее мужа как актера.
«Да, у меня не получилось ее уговорить забрать иск. Но это ее право. И, возможно, как женщину и жену, я ее могу понять. Ей больно и обидно за свою любовь»
, - заявила Карина.
По словам актрисы, претензий к Тимуру она не имеет и всеми силами пытается убедить мать прекратить судебные разбирательства.
Сам Еремеев на процессе не присутствовал, но заявил своим подписчикам в Инстаграме, что разочаровался в сестре. По его словам, участие Карины в судебных заседаниях – подлый поступок. Мишулина поспешила ответить брату на его претензии.
«Дошли слухи, что Тимур,обвиняет меня в нечестности. Ну, Бог судья. Странно, что не позвонив мне и не узнав подробности, он на всю страну опять поливает меня грязью, хотя я больше с ним не сужусь! Ну, это его выбор»
, - написала актриса в Инстаграме.
обсуждение >>