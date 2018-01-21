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Карина Мишулина оправдалась за участие в судебных разбирательствах

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21 января 2018
Несмотря на оттепель в отношениях Карины Мишулиной и Тимура Еремеева, 19 января все-таки состоялось судебное заседание по иску Мишулиных против издания, распространившего новость о тайном романе и внебрачном сыне актера Спартака Мишулина. Карина объяснила происходящее тем, что не смогла уговорить забрать иск свою мать, которая считает, что вся эта ситуация порочит ее мужа как актера.

Карина Мишулина оправдалась за участие в судебных разбирательствах

«Да, у меня не получилось ее уговорить забрать иск. Но это ее право. И, возможно, как женщину и жену, я ее могу понять. Ей больно и обидно за свою любовь», - заявила Карина.

По словам актрисы, претензий к Тимуру она не имеет и всеми силами пытается убедить мать прекратить судебные разбирательства.

Сам Еремеев на процессе не присутствовал, но заявил своим подписчикам в Инстаграме, что разочаровался в сестре. По его словам, участие Карины в судебных заседаниях – подлый поступок. Мишулина поспешила ответить брату на его претензии.

«Дошли слухи, что Тимур,обвиняет меня в нечестности. Ну, Бог судья. Странно, что не позвонив мне и не узнав подробности, он на всю страну опять поливает меня грязью, хотя я больше с ним не сужусь! Ну, это его выбор», - написала актриса в Инстаграме.
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Карина Мишулина оправдалась за участие в судебных разбирательствах фотографии
Карина Мишулина оправдалась за участие в судебных разбирательствах фотографии
Карина Мишулина оправдалась за участие в судебных разбирательствах фотографии
Карина Мишулина оправдалась за участие в судебных разбирательствах фотографии
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