Скарлет Йоханссон, Дженнифер Лоуренс и Натали Портман приняли участие в "Женском марше"

20 января во многих крупных американских городах прошли "Женские марши", не обошли стороной это мероприятие и многие голливудские звезды. Актеры решили присоединиться к тысячам женщин, боровшимся за свои права, на улицах Лос-Анджелеса.
В прошлом году главной темой марша стало недовольство политикой Дональда Трампа
. В нынешнем – сексуальные домогательства.
Дженнифер Лоуренс
приняла участие в «марше» в компании Кэмерон Диаз
и певицы Адель
и поделилась фото в Инстаграме, где она держит плакат со слоганом «Место женщины — в революции». Плакат Диаз гласит: «Движение не должно вести нас назад. Оно должно вести нас только вперед», а плакат Адель (тот, который цензурный) призывал изменить то, что не можешь принять.
Адель в своем Инстаграме выразила любовь к женщинам.
«Самыми влиятельными людьми в моей жизни всегда были женщины. Моя семья, мои друзья, родные, учителя и коллеги — меня окружают женщины. Я обожаю их и нуждаюсь в них с каждым днем все больше. Я очень надеюсь, что мой сын вырастет хорошим человеком и будет любить меня за то, какая я есть. Мы не можем согласиться с тем, что происходит. Власть миру, власть народу»
.
Многие из знаменитостей не просто прошлись с провокационными плакатами, но и выступили с экспрессивными речами. Скарлетт Йоханссон
со сцены призналась, что скандал вокруг продюсера Харви Вайнштейна
заставил ее по-другому посмотреть на поведение мужчин по отношению к ней в юности.
«Когда мне было 19 лет, многие мужчины пользовались тем, что я была слишком молода и не могла сказать "нет"»
, - заявила актриса.
Натали Портман
рассказала, как после ее роли в фильме «Леон», актриса получила письмо от поклонника, где он расписал свои сексуальные фантазии.
«В 13 лет я поняла, что, если буду проявлять сексуальность, не смогу чувствовать себя безопасно»
.
Мила Кунис
также выступила в роли спикера и призвала всех женщин отстаивать права и бороться с дискриминацией по половому признаку.
Мила на митинг пришла вместе с супругом Эштоном Катчером
. Актер поделился снимком в Инстаграме, где они с Милой держат плакат, который призывает выступить против гендерного неравенства.
«Все мы должны сделать что-то. Эти девочки — наши сестры. Часть всей нашей семьи в глобальном смысле слова»
, - высказались актеры.
Поддержать сестер на марше пришли также Ева Лонгория
, Элизабет Бэнкс
, Виола Дэвис
, Хлоя Грейс Морец
и многие другие.
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