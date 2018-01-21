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Скарлет Йоханссон, Дженнифер Лоуренс и Натали Портман приняли участие в "Женском марше"

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21 января 2018
20 января во многих крупных американских городах прошли "Женские марши", не обошли стороной это мероприятие и многие голливудские звезды. Актеры решили присоединиться к тысячам женщин, боровшимся за свои права, на улицах Лос-Анджелеса.

В прошлом году главной темой марша стало недовольство политикой Дональда Трампа. В нынешнем – сексуальные домогательства.

Дженнифер Лоуренс приняла участие в «марше» в компании Кэмерон Диаз и певицы Адель и поделилась фото в Инстаграме, где она держит плакат со слоганом «Место женщины — в революции». Плакат Диаз гласит: «Движение не должно вести нас назад. Оно должно вести нас только вперед», а плакат Адель (тот, который цензурный) призывал изменить то, что не можешь принять.

Скарлет Йоханссон, Дженнифер Лоуренс и Натали Портман приняли участие в Женском марше

Адель в своем Инстаграме выразила любовь к женщинам.

Скарлет Йоханссон, Дженнифер Лоуренс и Натали Портман приняли участие в Женском марше

«Самыми влиятельными людьми в моей жизни всегда были женщины. Моя семья, мои друзья, родные, учителя и коллеги — меня окружают женщины. Я обожаю их и нуждаюсь в них с каждым днем все больше. Я очень надеюсь, что мой сын вырастет хорошим человеком и будет любить меня за то, какая я есть. Мы не можем согласиться с тем, что происходит. Власть миру, власть народу».

Многие из знаменитостей не просто прошлись с провокационными плакатами, но и выступили с экспрессивными речами. Скарлетт Йоханссон со сцены призналась, что скандал вокруг продюсера Харви Вайнштейна заставил ее по-другому посмотреть на поведение мужчин по отношению к ней в юности.

Скарлет Йоханссон, Дженнифер Лоуренс и Натали Портман приняли участие в Женском марше

«Когда мне было 19 лет, многие мужчины пользовались тем, что я была слишком молода и не могла сказать "нет"», - заявила актриса.

Натали Портман рассказала, как после ее роли в фильме «Леон», актриса получила письмо от поклонника, где он расписал свои сексуальные фантазии.

Скарлет Йоханссон, Дженнифер Лоуренс и Натали Портман приняли участие в Женском марше

«В 13 лет я поняла, что, если буду проявлять сексуальность, не смогу чувствовать себя безопасно».

Мила Кунис также выступила в роли спикера и призвала всех женщин отстаивать права и бороться с дискриминацией по половому признаку.

Мила на митинг пришла вместе с супругом Эштоном Катчером. Актер поделился снимком в Инстаграме, где они с Милой держат плакат, который призывает выступить против гендерного неравенства.

Скарлет Йоханссон, Дженнифер Лоуренс и Натали Портман приняли участие в Женском марше

«Все мы должны сделать что-то. Эти девочки — наши сестры. Часть всей нашей семьи в глобальном смысле слова», - высказались актеры.

Поддержать сестер на марше пришли также Ева Лонгория, Элизабет Бэнкс, Виола Дэвис, Хлоя Грейс Морец и многие другие.

Скарлет Йоханссон, Дженнифер Лоуренс и Натали Портман приняли участие в Женском марше

Скарлет Йоханссон, Дженнифер Лоуренс и Натали Портман приняли участие в Женском марше

Скарлет Йоханссон, Дженнифер Лоуренс и Натали Портман приняли участие в Женском марше
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Скарлет Йоханссон, Дженнифер Лоуренс и Натали Портман приняли участие в "Женском марше" фотографии
Скарлет Йоханссон, Дженнифер Лоуренс и Натали Портман приняли участие в "Женском марше" фотографии
Скарлет Йоханссон, Дженнифер Лоуренс и Натали Портман приняли участие в "Женском марше" фотографии
Скарлет Йоханссон, Дженнифер Лоуренс и Натали Портман приняли участие в "Женском марше" фотографии
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