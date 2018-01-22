Василий Степанов обратился за помощью к зрителям

После полученных травм вследствие падения из окна многострадальный Василий Степанов исчез из публичного пространства на год, в течение которого актер восстанавливался и принимал участие в съемках фильма «Кто следующий, метатели?». Степанов появлялся на съемочной площадке, даже когда у него была сломана нога - его привозил брат Максим.
Но у фильма возникли проблемы с финансированием, поэтому актер обратился напрямую к потенциальным зрителям через краудфандинговую платформу boomstarter.ru с просьбой помочь команде проекта собрать недостающую сумму в 150 000 российских рублей. Первоначально планировалось опубликовать видео-обращение, но актер уехал на новогодние праздники из Москвы, передав зрителям текстовое сообщение.
«Дорогие мои зрители!
Я знаю, многие из вас искренне верят в меня и ждут моего возвращения на большие экраны. Спасибо вам за это!
В фильме Натальи Веревкиной «Кто следующий, мечтатели?» я сыграл небольшую роль, написанную специально для меня. Изначально предполагалось, что я буду задействован в другой роли, одной из главных, но обстоятельства не позволили мне включиться в процесс в полную силу.
Тем не менее, роль, которую я сыграл, получилась очень яркой и живой. В сценарий также была включена роль для моего брата Максима. Это его дебют в кино! Так что у вас есть возможность увидеть на экране сразу двоих Степановых.
Но для того, чтобы наша встреча на экранах состоялась, нам нужно банально доснять кино. В искусстве тоже есть проза жизни и это — та самая проза. Нам очень нужны деньги на съемку последней главной сцены. По меркам кинобизнеса это совсем небольшая сумма, но без нее никак.
Я прошу вас поддержать наш проект, чтобы мы смогли закончить фильм и представить его вам, зрителям! Заранее благодарю всех неравнодушных к судьбе фильма «Кто следующий, мечтатели?».
Также от всей души хочу поздравить всех с наступившим Новым годом! Желаю счастья и процветания!
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