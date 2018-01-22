Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Василий Степанов обратился за помощью к зрителям

22 января
2018 год

Лайфстайл >>
22 января 2018
После полученных травм вследствие падения из окна многострадальный Василий Степанов исчез из публичного пространства на год, в течение которого актер восстанавливался и принимал участие в съемках фильма «Кто следующий, метатели?». Степанов появлялся на съемочной площадке, даже когда у него была сломана нога - его привозил брат Максим.
Но у фильма возникли проблемы с финансированием, поэтому актер обратился напрямую к потенциальным зрителям через краудфандинговую платформу boomstarter.ru с просьбой помочь команде проекта собрать недостающую сумму в 150 000 российских рублей. Первоначально планировалось опубликовать видео-обращение, но актер уехал на новогодние праздники из Москвы, передав зрителям текстовое сообщение.

Василий Степанов обратился за помощью к зрителям

«Дорогие мои зрители!

Я знаю, многие из вас искренне верят в меня и ждут моего возвращения на большие экраны. Спасибо вам за это!

В фильме Натальи Веревкиной «Кто следующий, мечтатели?» я сыграл небольшую роль, написанную специально для меня. Изначально предполагалось, что я буду задействован в другой роли, одной из главных, но обстоятельства не позволили мне включиться в процесс в полную силу.

Тем не менее, роль, которую я сыграл, получилась очень яркой и живой. В сценарий также была включена роль для моего брата Максима. Это его дебют в кино! Так что у вас есть возможность увидеть на экране сразу двоих Степановых.

Но для того, чтобы наша встреча на экранах состоялась, нам нужно банально доснять кино. В искусстве тоже есть проза жизни и это — та самая проза. Нам очень нужны деньги на съемку последней главной сцены. По меркам кинобизнеса это совсем небольшая сумма, но без нее никак.

Я прошу вас поддержать наш проект, чтобы мы смогли закончить фильм и представить его вам, зрителям! Заранее благодарю всех неравнодушных к судьбе фильма «Кто следующий, мечтатели?».

Также от всей души хочу поздравить всех с наступившим Новым годом! Желаю счастья и процветания!


Всегда ваш, Василий Степанов».

версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Василий Степанов дал первое интервью после падения из окна

Марк Уолберг пожертвует свой гонорар, полученный благодаря бойкотированию Кевина Спейси
Поиск по меткам
деньгиинтернет
персоны
Василий Степанов

фотографии >>
Василий Степанов обратился за помощью к зрителям фотографии
Василий Степанов обратился за помощью к зрителям фотографии
Василий Степанов обратился за помощью к зрителям фотографии
Василий Степанов обратился за помощью к зрителям фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Зоя Харабадзе
Ушла из жизни певица Зоя Харабадзе.
Пётр Юрченков
16 января ушёл из жизни актёр Пётр Юрченков.
Владимир Поглазов
15 января ушёл из жизни актёр, преподаватель Владимир Поглазов.

День рождения >>

Антон Аносов
Владимир Большов
Александр Дубина
Иван Замотаев
Николай Иванов
Лариса Малеванная
Виктор Соцки-Войническу
Валентина Талызина
Леонид Ярмольник
Линда Блэр
Джим Джармуш
Дайана Дуглас
Пайпер Лори
Дайан Лэйн
Конрад Файдт
Джон Хёрт
все родившиеся 22 января >>

Афиша кино >>

Смерть Сталина
сатирическая комедия, экранизация
Великобритания, Франция, 2017
Девушка в тумане
детектив, криминальный фильм, триллер, экранизация
Германия, Италия, Франция, 2017
Хэппи-энд
драма
Австрия, Германия, Франция, 2017
Zомбоящик
комедия
Россия, 2017
Побег из Рио
драма, комедия
Франция, 2016
Приключения Паддингтона 2
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Великобритания, Франция, 2017
Пианистка
драма
Австрия, Франция, Польша, Германия, 2001
Карп отмороженный
притча, трагикомедия
Россия, 2017
Скиф
боевик, исторический фильм
Россия, 2017
Форма воды
военный фильм, драма, триллер, фэнтези
США, 2017
Мешок без дна
драма
Россия, 2017
Астрал 4: Последний ключ
мистика, триллер, фильм ужасов
Канада, США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью