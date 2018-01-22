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Блеск и нищета красных дорожек: Вайнона Райдер, Марго Робби и Холли Берри

22 января
2018 год

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22 января 2018
В рамках зимнего марафона кинопремий 21 января в Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония вручения премии Гильдии киноактеров США. И, кажется, единственное отличие этой церемонии от прошедшей двумя неделями ранее церемонии вручения премии «Золотой глобус» заключается в том, что не все представительницы прекрасного пола пришли в черном. Но, естественно, повестка протестного движения за права женщин и борьбу с насилием и дискриминацией Time’s Up никуда не делась. Этот вечер, как и Глобусы, чествовал, в основном, темнокожих актеров и женщин в Голливуде.

Кристен Белл

Ведущей церемонии стала актриса Кристен Белл, а награды лауреатам вручали исключительно женщины, объединившиеся в пары.

Бри Ларсон и Люпита Нионго

Конни Бриттон и Мэнди Мур

Блеск и нищета красных дорожек: Вайнона Райдер, Марго Робби и Холли Берри

Актриса Джулия Луис-Дрейфус, получившая награду в категории «Лучшая актриса в комедийном сериале» за роль в сериале «Вице-президент», не смогла присутствовать на церемонии, так как недавно прошла заключительный курс химиотерапии, но передала привет коллегам в своем Твиттере:

«Я бы очень хотела сегодня быть на церемонии, но должна признать, что смотреть ее в пижаме довольно весело. Победа — это большая честь для меня. Я так счастлива, что мои коллеги по сериалу получили награду. Как жаль, что я не сижу с вами за одним столом. Кстати, как курица?»

Блеск и нищета красных дорожек: Вайнона Райдер, Марго Робби и Холли Берри

Специальную награду за вклад в кинематограф вручили актеру Моргану Фримену, который начал свою речь со слов «Обычно такие речи начинаются с зачитывания списка благодарностей, но я не буду этого делать, потому что не знаю всех ваших имен». После чего заметил, что у премиальной статуэтки есть один существенный недостаток - она определенного пола. Запретного ныне - мужского.

Ну а в остальном, ничего особенного, поэтому не будем затягивать и взглянем на красную дорожку.

Гэри Олдмэн с женой

Ивонн Страховски

Сьюзен Сарандон

Бри Ларсон

Лесли Манн

Элисон Бри

Кристен Белл

Кейт Хадсон

Вайнона Райдер

Дакота Фэннинг

Оливия Манн

Николь Кидман

Сирша Ронан

Риз Уизерспун

Марго Робби

Люпита Нионго

Холли Берри

Элиссон Уильямс
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