Блеск и нищета красных дорожек: Вайнона Райдер, Марго Робби и Холли Берри

В рамках зимнего марафона кинопремий 21 января в Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония вручения премии Гильдии киноактеров США. И, кажется, единственное отличие этой церемонии от прошедшей двумя неделями ранее церемонии вручения премии «Золотой глобус»
заключается в том, что не все представительницы прекрасного пола пришли в черном. Но, естественно, повестка протестного движения за права женщин и борьбу с насилием и дискриминацией Time’s Up никуда не делась. Этот вечер, как и Глобусы, чествовал, в основном, темнокожих актеров и женщин в Голливуде.
Ведущей церемонии стала актриса Кристен Белл
, а награды лауреатам вручали исключительно женщины, объединившиеся в пары.
Актриса Джулия Луис-Дрейфус
, получившая награду в категории «Лучшая актриса в комедийном сериале» за роль в сериале «Вице-президент»
, не смогла присутствовать на церемонии, так как недавно прошла заключительный курс химиотерапии, но передала привет коллегам в своем Твиттере:
«Я бы очень хотела сегодня быть на церемонии, но должна признать, что смотреть ее в пижаме довольно весело. Победа — это большая честь для меня. Я так счастлива, что мои коллеги по сериалу получили награду. Как жаль, что я не сижу с вами за одним столом. Кстати, как курица?»
Специальную награду за вклад в кинематограф вручили актеру Моргану Фримену
, который начал свою речь со слов «Обычно такие речи начинаются с зачитывания списка благодарностей, но я не буду этого делать, потому что не знаю всех ваших имен».
После чего заметил, что у премиальной статуэтки есть один существенный недостаток - она определенного пола.
Запретного ныне - мужского.
Ну а в остальном, ничего особенного, поэтому не будем затягивать и взглянем на красную дорожку.
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