На Настасью Самбурскую напали на съемках «Ревизорро»

Проверка добросовестности владельцев заведения прошла в весьма напряженной обстановке. Сначала со стороны руководства кафе в ход пошла нецензурная брань и словесные угрозы, а потом и кулаки. Ведущая не растерялась и укрылась в кладовке.
«Я не ожидала конфликта, думала, что это может произойти в других обстоятельствах, но не тогда, когда мы действуем в рамках закона. При проверке кафе нападающий явно почувствовал свою безнаказанность и начал всех бить. Я в тот момент думала, что уйду, если только и меня побьют… Но меня, к счастью, не тронули», - рассказала Самбурская.
В результате стычки пострадали звукорежиссер, администратор и операторы. Руководство канала «Пятница» отметило, что далеко не всем нравится их концепция разоблачать все нарушения общественных заведений.
«Мы решили сделать формат нового «Ревизорро» более социальным. Наша задача не просто показать шоу, но помочь нашим зрителям. В идеале плохие рестораны вообще должны быть закрыты», - заявило руководство «Ревизорро».
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