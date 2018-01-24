Наталья Селезнева рассказала о судьбе Александра Демьяненко

Звезда советских комедий Наталья Селезнева
побывала в студии программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым
и рассказала о судьбе Александра Демьяненко
и о перенесенной операции, оставившей ее без голоса.
По словам актрисы, успешной ее сделал режиссер Леонид Гайдай
, который разглядел в ней яркость и потенциал. На съемочной площадке Гайдая Селезнева познакомилась с Александром Демьяненко. По словам актрисы, Демьяненко, в отличие от своего знаменитого героя Шурика, был человеком хмурым и закрытым. В сложный период, когда актер остался без работы и терял зрение, Наталья была рядом.
«Я кинулась на помощь. У меня в мединституте были родные, они выправили ему сетчатку. Потом я стала заниматься его сердцем, оно у него было больным»
, - вспоминает актриса.
Селезнева поставила Демьяненко на ноги и предложила работать вместе.
«Я его обманула, сказала, что будут платить 100 долларов, а он все равно согласился. После выступлений Сашка вошел ко мне в комнату и увидел несколько тысяч долларов на кровати. Я сказала ему: «Это все твое!» Саша заплакал, я впервые видела его таким… Он никогда не думал, что со мной можно дружить и общаться. С тех пор у нас были очень теплые отношения»
.
По словам актрисы, Александр считал, что роль Шурика погубила в нем артиста. Он перестал быть драматическим актером в глазах режиссеров.
«Больное сердце у него было… Устало и перестало биться. Потому что жизнь у него была очень тяжелая»
, - поделилась Наталья.
Судьба обошлась жестоко и с самой Селезневой. Её карьера и надежда на счастливую жизнь чуть не рухнули в один миг. Актриса серьезно заболела, ей потребовалось срочное хирургическое вмешательство.
«Я болела долго и сильно. У меня была тяжелая операция на щитовидной железе. Мне практически отрезали голову, а потом заново пришили. Я думаю, это была расплата за грехи. Я потеряла голос, после операции у меня была перерезана связка. Доктор сообщил, что - все, что в профессию я не вернусь. Сипела, как трещотка. Родные скрывали от меня, что это не пройдет никогда»
, - рассказала актриса.
Однако Наталья по совету друзей посетила храм и, выйдя оттуда, она смогла произнести несколько слов. С помощью речевой гимнастики и занятий на губной гармошке актриса смогла восстановить голос и вернулась на сцену.
Свои проблемы со здоровьем актриса считает расплатой за глупости юности. Она увела своего супруга актера Владимира Андреева
из другой семьи, за что корит себя по сей день.
обсуждение >>