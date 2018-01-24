Наталья Селезнева рассказала о судьбе Александра Демьяненко

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Лайфстайл На Настасью Самбурскую напали на съемках «Ревизорро» Наша служба и опасна, и трудна

Ролики фильмов «Дикие предки» Пластилиновый каменный век. Абсурд и восторг

Новости кино «Смерть Сталина» могут воспринять как «оскорбительную насмешку», считает Мединский Глава Минкульта отрицает цензуру и указывает на границу между анализом истории и «глумлением» над ней.

Главная тема Кино-2018: Основано на реальных событиях От Уинстона Черчилля в исполнении Гэри Олдмана до Марии Магдалины, которую сыграла Руни Мара

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