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Наталья Селезнева рассказала о судьбе Александра Демьяненко

24 января
2018 год

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24 января 2018
Звезда советских комедий Наталья Селезнева побывала в студии программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым и рассказала о судьбе Александра Демьяненко и о перенесенной операции, оставившей ее без голоса.

Наталья Селезнева рассказала о судьбе Александра Демьяненко

По словам актрисы, успешной ее сделал режиссер Леонид Гайдай, который разглядел в ней яркость и потенциал. На съемочной площадке Гайдая Селезнева познакомилась с Александром Демьяненко. По словам актрисы, Демьяненко, в отличие от своего знаменитого героя Шурика, был человеком хмурым и закрытым. В сложный период, когда актер остался без работы и терял зрение, Наталья была рядом.

«Я кинулась на помощь. У меня в мединституте были родные, они выправили ему сетчатку. Потом я стала заниматься его сердцем, оно у него было больным», - вспоминает актриса.

Селезнева поставила Демьяненко на ноги и предложила работать вместе.

«Я его обманула, сказала, что будут платить 100 долларов, а он все равно согласился. После выступлений Сашка вошел ко мне в комнату и увидел несколько тысяч долларов на кровати. Я сказала ему: «Это все твое!» Саша заплакал, я впервые видела его таким… Он никогда не думал, что со мной можно дружить и общаться. С тех пор у нас были очень теплые отношения».

Наталья Селезнева рассказала о судьбе Александра Демьяненко

По словам актрисы, Александр считал, что роль Шурика погубила в нем артиста. Он перестал быть драматическим актером в глазах режиссеров.

«Больное сердце у него было… Устало и перестало биться. Потому что жизнь у него была очень тяжелая», - поделилась Наталья.

Судьба обошлась жестоко и с самой Селезневой. Её карьера и надежда на счастливую жизнь чуть не рухнули в один миг. Актриса серьезно заболела, ей потребовалось срочное хирургическое вмешательство.

«Я болела долго и сильно. У меня была тяжелая операция на щитовидной железе. Мне практически отрезали голову, а потом заново пришили. Я думаю, это была расплата за грехи. Я потеряла голос, после операции у меня была перерезана связка. Доктор сообщил, что - все, что в профессию я не вернусь. Сипела, как трещотка. Родные скрывали от меня, что это не пройдет никогда», - рассказала актриса.

Однако Наталья по совету друзей посетила храм и, выйдя оттуда, она смогла произнести несколько слов. С помощью речевой гимнастики и занятий на губной гармошке актриса смогла восстановить голос и вернулась на сцену.

Свои проблемы со здоровьем актриса считает расплатой за глупости юности. Она увела своего супруга актера Владимира Андреева из другой семьи, за что корит себя по сей день.
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Наталья Селезнева рассказала о судьбе Александра Демьяненко фотографии
Наталья Селезнева рассказала о судьбе Александра Демьяненко фотографии
Наталья Селезнева рассказала о судьбе Александра Демьяненко фотографии
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