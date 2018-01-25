Тебя не узнать: Марго Робби, Шарлиз Терон и Саша Бортич в необычных образах

1 февраля в российский прокат выходит фильм «Тоня против всех»
- байопик про фигуристку Тоню Хардинг, которая прославилась тем, что стала первой американкой, выполнившей тройной аксель. И наверняка Тоня прославилась бы еще какими-нибудь спортивными достижениями, если бы ее бывший супруг с приятелем не напали на соперницу Тони Нэнси Кэрриган. Роль Тони исполнила австралийская актриса Марго Робби
- одна из самых привлекательных женщин Голливуда на сегодняшний день.
Между Робби и Хардинг ничего общего, кроме цвета волос. Тоня даже в молодости не обладала особыми красотой и изяществом - в сообществе фигуристок она была чем-то вроде гадкого утенка.
Превратить Марго Робби в Тоню Хардинг при бюджете в 11 миллионов долларов - та еще задача для художника по гриму. В некоторые дни Робби снималась в 8-9 сценах, тратя на смену париков и костюмов минут по 20. У художника по гриму Деборы ЛаМиа Денэйвер просто не было ни материальной, ни технической возможности «оснастить» актрису пластическим гримом, чтобы усилить схожесть, поэтому приходилось обходиться минимальными средствами. И уповать на талант актрисы.
Мастерское перевоплощение миловидной Марго в типичную представительницу класса white trash (в отечестве таких людей называют гопниками) произошло не столько благодаря гриму, сколько умелому заимствованию манер, акцента и интонаций Тони Хардинг. Вдохновившись этой убедительной метаморфозой, Кино-Театр.ру
вспоминает 10 ярких перевоплощений актеров, которым удалось обойтись без трехслойного пластического грима.
Кристиан Бейл
До сих пор набор или сброс веса считается одной из самых огромных жертв, которую актеры могут принести искусству. Во-первых, потому что это небезопасно для здоровья, а во-вторых, это занимает большое количество времени и усилий. Чемпионом по манипуляциям с весом в Голливуде можно смело считать Кристиана Бейла. В 2003 году для роли в фильме «Машинист»
Бейл сбросил в общей сложности 30 килограммов. Через десять лет Бейл набрал 18 килограммов для роли в фильме «Афера по-американски»
, а в прошлом году актер опять распух, приняв предложение сыграть бывшего вице-президента США Дика Чейни в фильме «Суфлер»
.
Саша Бортич
Совсем недавно в российском кинематографе случился, кажется, первый случай набора веса для роли - актриса Саша Бортич потолстела на 20 килограмм для роли в фильме «Я худею»
. Во время съемочного процесса Саша пережила обе фазы - набора и сброса веса. В одном из интервью актриса рассказала, что возвращение в прежнюю форму стоило ей невероятных усилий и ежедневных изнурительных тренировок
.
Шарлиз Терон
Одно из самых ярких перевоплощений на экране - красавица Шарлиз Терон в роли лесбиянки-убийцы в фильме «Монстр»
. Вес для роли Шарлиз набрала не такой уж большой - 13 килограммов. Но вот контактные линзы, зубные протезы, обезображивающий грим и жутковатое выражение лица помогли актрисе добиться нужного эффекта. Ее старания окупились Оскаром за лучшую женскую роль.
Джонни Депп
Джонни Депп никогда особенно не держался за свою пригожесть и с радостью перевоплощался в самых разных персонажей. Одна из виртуорзнейших метаморфоз - роль в фильме «Страх и отвращение в Лас-Вегасе»
. Его персонаж Рауль Дюк - альтэр-эго писателя Хантера Томпсона, с которым Депп познакомился до съемок в фильме. Джонни не только сделал прическу "озеро в лесу", чтобы походить на Томпсона внешне (Томпсон, кстати, самолично побрил актеру макушку), но еще и прожил с писателем несколько месяцев, полностью переняв его пластику. От которой еще долго избавлялся после завершения съемок. Но, судя по роли Джека Воробья, окончательно избавиться от нажитого в «Страхе и отвращении», Деппу так и не удалось.
Мадс Миккельсен
Фактурного датчанина Мадса Миккельсена Голливуд упорно ангажирует на амплуа рафинированного злодея («Ганнибал»
, «Казино рояль»
, «Доктор Стрэндж»
, «Опасная иллюзия»
). А вот на родине Миккельсен играет самых разнообразных персонажей, в том числе блаженных и дурачков. В основном это происходит с Мадсом в фильмах режиссера Андерса Томаса Йенсена
, который очень любит снимать кино про недотеп. В последней совместной работе с Йенсеном («Мужчины и куры») лицо Миккельсена потеряло завораживающую симметрию буквально при помощи заячьей губы, сломанного носа, дурацких усов и не менее дурацкой прически.
Брэд Питт
Персонаж Брэда Питта в фильме «12 обезьян»
- хороший пример того, как с помощью косоглазия и буйного поведения сделать из самого сексуального актера маловпривлекательный экспонат.
Тони Коллетт
По меркам Голливуда Тони Колетт, конечно, не обладает канонической красотой. Но эта потрясающая астралийская актриса обладает великим даром перевоплощения. В чем можно убедиться, посмотрев сериал «Соединенные штаты Тары»
, в котором Колетт играет женщину, страдающую множественным расщеплением личности. Во всех трех ипостасях: быдло-гомофоб, девочка-подросток и домохозяйка образца 50-х - Колетт более чем убедительна без какого-либо грима. Но мы хотим вспомнить одну из самых ранних работ Тони - роль в фильме «Свадьба Мюриэл»
. Героиня Колетт - пухленькая фанатка группы ABBA, мечта всей жизни которой - выйти замуж. И чтоб в белом платье, и всё, как у людей. Колетт набрала для роли 18 килограммов, но не столько это "сделало" ее героиню, сколько потрясающая мимика, трансформировавшая Колетт в первостатейную архетипичную дуру, в которой едва можно узнать актрису, сыгравшую в «Шестом чувстве»
.
Кейт Бланшетт
В своеобразном биографическом фильме «Меня там нет»
, разделившим творческий путь Боба Дилана на шесть этапов, певца играют шесть разных актеров, среди которых Бен Уишоу
, Кристиан Бейл
и Хит Леджер
. Но самый правдоподобный Боб Дилан получился у Кейт Бланшетт. От гримера и художника по костюму понадобился минимум усилий - прическа, очки и костюм. Остальное Бланшетт сделала сама.
Джеймс Франко
Трудолюбие Джеймса Франко уже превратилось в мем - актер снимается во всем подряд, но при этом все-таки иногда старается находить интересные и необычные роли. Первое тотальное перевоплощение Франко - роль придурковатого торговца наркотиками и оружием в фильме «Отвязные каникулы»
. Тогда для полноты образа хватило всего лишь брейдов, грилзов (металлические коронки на зубы) и темных очков. В своем новом фильме «Горе-творец»
Франко сыграл режиссера Томми Вайсо и получилось так убедительно, что даже страшно. Там, конечно, не обошлось без грима, но львиная доля "обаяния" Вайсо, переданного Франко на экране, пришлась на полное заимствование манеры поведения и речи прототипа. А это целый комплекс - Вайсо действительно уникальный персонаж. Франко так вжился в роль, что не выходил из нее даже за пределами съемочной площадки, чем очень пугал Сэта Рогена
, который сыграл одну из ролей и спродюсировал фильм.
Эдди Редмэйн
В фильме «Девушка из Дании»
парик, макияж и платье не изменили Эдди до неузнаваемости. Но манеры пугливой нимфы, которые он изобразил в этом фильме, действительно могут заморочить голову кому угодно и убедить в том, что перед нами - самая настоящая женщина.
«Тоня против всех» в прокате с 1 февраля.
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