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Елена Летучая вынуждена покинуть шоу на Первом канале

25 января
2018 год

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25 января 2018
Что-то не заладилось у Первого канала с новыми проектами. Вышедшее в ноябре прошлого года шоу «Бабий бунт» со скандальной Ольгой Бузовой в качестве одной из ведущих не протянуло и месяца в эфире. А теперь возникли проблемы с Еленой Летучей, ведущей передачи «Летучий отряд», которая тоже вышла в ноябре 2017 года.
Летучая написала в своем Инстаграме, что больше не может вести программу «Летучий отряд» из-за проблем со здоровьем.

Елена Летучая вынуждена покинуть шоу на Первом канале

«Сегодняшнее утро началось с врачей и увы - грустных новостей! Пишу сразу и сама, чтобы избежать ложных интерпретаций и сломанного телефона коллег-журналистов. Многие спрашивают, почему программа Летучий Отряд в Новом году не выходит на Первом канале, почему в последних выпусках появились другие лица и корреспонденты, а я все больше в студии. Вынуждена сообщить, что я больше не могу летать так часто, как этого требует проект.
Делать программу, просто стоя в студии, не видя реальных проблем и не помогая их разрешить людям, о которых рассказываем в программе - считаю нечестным. В начале декабря стала плохо чувствовать себя и вот сегодня, после серии обследований у разных врачей, диагноз подтвердился: нестабильная стенокардия.
Летать по 2-3 раза в неделю, как того требует программа, категорически запрещено! Никогда не думала, что размещу подобный пост, но сейчас я выбираю здоровье. У нас ещё была надежда с Нового Года, и мы ждали решения врачей - вдруг что-то другое, может быть, просто ошибка. И вот сегодня пришли уже окончательные результаты. Весь декабрь и начало января искали других ведущих и корреспондентов - но увы, не так-то это и просто «в горящую избу входить и коня на ходу останавливать». А ведь именно за это вы меня больше всего и любите. Дорогие мои поклонники, обещаю, что вы не потеряете меня с экрана Первого Канала, но сейчас мне нужна Ваша Поддержка и Понимание!»
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Елена Летучая вынуждена покинуть шоу на Первом канале фотографии
Елена Летучая вынуждена покинуть шоу на Первом канале фотографии
Елена Летучая вынуждена покинуть шоу на Первом канале фотографии
Елена Летучая вынуждена покинуть шоу на Первом канале фотографии
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