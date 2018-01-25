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Джеймс Франко лишился шансов получить «Оскар» из-за обвинений в домогательствах

25 января
2018 год

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25 января 2018
Актер и режиссер Джеймс Франко не попал ни в одну категорию списка номинантов на премию «Оскар» в 2018 году. В начале января Франко получил премию «Золотой Глобус» за лучшую мужскую роль в фильме «Горе-творец», который Франко сам же и снял. «Золотой глобус» всегда расценивался как генеральная репетиция «Оскара». Но с Джеймсом после «Глобусов» случилось неизбежное - его обвинили в сексуальных домогательствах и «эксплуатации».

Джеймс Франко лишился шансов получить «Оскар» из-за обвинений в домогательствах

О непристойном поведении Франко сообщили пять женщин, четыре из которых были студентками его киношколы. К одной из них актер предположительно приставал, когда та была еще несовершеннолетней. По словам близких актера, Франко очень переживал из-за обвинений (которые он отрицает). И было из-за чего.
Нельзя с уверенностью утверждать, что эти обвинения повлияли на то, что фамилия Франко не вошла в список номинантов на премию «Оскар» (как минимум, он мог участвовать в двух номинациях - «Лучший актер» и «Лучший режиссер»). Но, если вспомнить, как чуток Голливуд в последнее время к подобным скандалам, и как скор на расправу с "злоупотребившими властью" мужчинами, это предположение не кажется таким уж невероятным. Тем более, что «Горе-творец» все-таки представлен в одной номинации - «Лучший сценарий». Его написал не Франко.
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Джеймс Франко

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Джеймс Франко лишился шансов получить «Оскар» из-за обвинений в домогательствах фотографии
Джеймс Франко лишился шансов получить «Оскар» из-за обвинений в домогательствах фотографии
Джеймс Франко лишился шансов получить «Оскар» из-за обвинений в домогательствах фотографии
Джеймс Франко лишился шансов получить «Оскар» из-за обвинений в домогательствах фотографии
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№ 1
espes (москва)   26.01.2018 - 00:08
Джеймс прекрасен! обожаю его! читать далее>>
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