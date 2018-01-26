Рэйчел Вайс рассказала, каково быть замужем за Дэниелом Крэйгом

Голливудская актриса Рэйчел Вайс
дала откровенное интервью изданию The Evening Standard, в котором рассказала об отношениях с актером Дэниелом Крэйгом
, о первом замужестве и объяснила, почему не афиширует подробности личной жизни.
Рэйчел и Дэниел в отношениях уже семь лет. Знакомство актеров произошло на съемочной площадке «Дома грез»
в 2010 году. Через полгода они тайно обручились. Для Вайс это событие стало неожиданностью.
«Я не думала, что выйду замуж. У меня не было такой цели. К счастью, я стала женой в зрелом возрасте»
, - отметила актриса.
Будучи помолвленной с режиссером Дарреном Аронофски
, Рэйчел родила сына Генри в 2006 году. Однако в 2010-м пара рассталась. Теперь актриса счастлива в браке с Крэйгом.
«Я ношу кольцо постоянно и делаю это с гордостью»
, - заявила Вайс.
К слову, о сыне актриса не любит говорить с журналистами, оберегая его от излишней известности.
«Он не выбирал маму, которая всегда на виду, поэтому я держу его подальше от своей работы»
, - добавила Рэйчел.
В интервью Вайс объяснила свою позицию, почему держит в тайне подробности личной жизни, оберегая домашний очаг от шумихи.
«Ты должен защищать свой брак. Когда вы молоды, рассказываете подругам все. Одно из величайших удовольствий зрелого возраста — отсутствие потребности делиться всем сокровенным. После свадьбы дверь в личную жизнь закрывается от чужих глаз»
, - сказала актриса.
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