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Рэйчел Вайс рассказала, каково быть замужем за Дэниелом Крэйгом

26 января
2018 год

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26 января 2018
Голливудская актриса Рэйчел Вайс дала откровенное интервью изданию The Evening Standard, в котором рассказала об отношениях с актером Дэниелом Крэйгом, о первом замужестве и объяснила, почему не афиширует подробности личной жизни.

Рэйчел Вайс рассказала, каково быть замужем за Дэниелом Крэйгом

Рэйчел и Дэниел в отношениях уже семь лет. Знакомство актеров произошло на съемочной площадке «Дома грез» в 2010 году. Через полгода они тайно обручились. Для Вайс это событие стало неожиданностью.

«Я не думала, что выйду замуж. У меня не было такой цели. К счастью, я стала женой в зрелом возрасте», - отметила актриса.

Будучи помолвленной с режиссером Дарреном Аронофски, Рэйчел родила сына Генри в 2006 году. Однако в 2010-м пара рассталась. Теперь актриса счастлива в браке с Крэйгом.

«Я ношу кольцо постоянно и делаю это с гордостью», - заявила Вайс.

К слову, о сыне актриса не любит говорить с журналистами, оберегая его от излишней известности.

«Он не выбирал маму, которая всегда на виду, поэтому я держу его подальше от своей работы», - добавила Рэйчел.

В интервью Вайс объяснила свою позицию, почему держит в тайне подробности личной жизни, оберегая домашний очаг от шумихи.

«Ты должен защищать свой брак. Когда вы молоды, рассказываете подругам все. Одно из величайших удовольствий зрелого возраста — отсутствие потребности делиться всем сокровенным. После свадьбы дверь в личную жизнь закрывается от чужих глаз», - сказала актриса.
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Рэйчел Вайс рассказала, каково быть замужем за Дэниелом Крэйгом фотографии
Рэйчел Вайс рассказала, каково быть замужем за Дэниелом Крэйгом фотографии
Рэйчел Вайс рассказала, каково быть замужем за Дэниелом Крэйгом фотографии
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