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Михаил Боярский рассказал о светлых и темных полосах семейной жизни

27 января
2018 год

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27 января 2018
Народный артист Михаил Боярский поделился откровениями с Борисом Корчевниковым в студии программы «Судьба человека». Актер рассказал, как дал себе в молодости зарок «никогда не жениться», о кризисе в отношениях с женой и о внуках.

Михаил Боярский рассказал о светлых и темных полосах семейной жизни

Боярский поведал историю знакомства со своей женой Ларисой Луппиан. По воспоминаниям актера, увидев ее в театре, он сразу же влюбился в юную актрису.

«Папа обратил внимание на Ларису. Он сказал: «Девчонка растет не по дням, а по часам!» Отец поддержал меня тогда. Лариса - очень талантливый человек. Я почувствовал, что она должна быть замечательной матерью для детей», - рассказал Михаил.

По молодости актер чрезвычайно боялся потерять мужскую свободу и всем заявлял: «Я никогда не женюсь!». Однако Лариса поставила ультиматум актеру: либо в ЗАГС, либо - расстаемся. И вот уже 40 лет они живут в любви и верности.

Михаил Боярский рассказал о светлых и темных полосах семейной жизни

По мнению Боярского, жена многим пожертвовала во благо семьи. Покончив с актерской карьерой, Лариса фактически посвятила свою жизнь воспитанию детей. Актер признался, что характер у него сложный, и жене пришлось нелегко. Например, когда Боярский мечтал о третьем наследнике.

«Лариса сказала мне: «Я не могла на тебя положиться, чтобы родить третьего ребенка. Потому что с тобой и двоих-то иметь – проблема». Она - настоящая мать, прекрасно воспитала Сергея и Лизу. Они никогда не сделают ничего плохого. Конечно, я виноват перед ней, потому что не соответствовал ее идеалам», - признался актер.

Михаил Боярский рассказал о светлых и темных полосах семейной жизни

Лишь один раз в семейной идиллии Боярских произошел разлад. Лариса не выдержала постоянных задержек мужа на работе и подала на развод. Тогда Михаил серьезно заболел и попал в реанимацию. Супруга не смогла бросить актера в трудную минуту, и они сохранили брак.

«Лариса довольно рациональный человек. У нас в семье лед и пламень. Она непокорная, она своенравная. Я - с неприятным характером, взрывной. Но есть слово «доверие» и - голова на плечах мужчины. Это внутреннее дело в каждой семье», - отметил Боярский.

Михаил также признался, что обожает внуков и постоянно их балует вопреки запретам их родителей.

«Лиза и Сергей, конечно, запрещают. Да, это единственная радость в жизни для меня - мои внуки. Надо обязательно успеть выдать замуж внучек... Они не смотрят кино с моим участием. Например, Андрюша не может видеть, когда меня бьют в кадре. А это происходит практически в каждом фильме».
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Михаил Боярский рассказал о светлых и темных полосах семейной жизни фотографии
Михаил Боярский рассказал о светлых и темных полосах семейной жизни фотографии
Михаил Боярский рассказал о светлых и темных полосах семейной жизни фотографии
Михаил Боярский рассказал о светлых и темных полосах семейной жизни фотографии
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№ 1
Ольга_Малинина   28.01.2018 - 00:03
Еще что ли одна программа по пиару актеров? Это уже какой-то тоталитаризм медиакратов и креаклов. :)) Нет, конечно, Боярский- это просто бриллиант на фоне того что сейчас имеется в арсенале нашей околокультурной... читать далее>>
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