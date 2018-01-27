Михаил Боярский рассказал о светлых и темных полосах семейной жизни

Народный артист Михаил Боярский
поделился откровениями с Борисом Корчевниковым
в студии программы «Судьба человека». Актер рассказал, как дал себе в молодости зарок «никогда не жениться», о кризисе в отношениях с женой и о внуках.
Боярский поведал историю знакомства со своей женой Ларисой Луппиан
. По воспоминаниям актера, увидев ее в театре, он сразу же влюбился в юную актрису.
«Папа обратил внимание на Ларису. Он сказал: «Девчонка растет не по дням, а по часам!» Отец поддержал меня тогда. Лариса - очень талантливый человек. Я почувствовал, что она должна быть замечательной матерью для детей»
, - рассказал Михаил.
По молодости актер чрезвычайно боялся потерять мужскую свободу и всем заявлял: «Я никогда не женюсь!». Однако Лариса поставила ультиматум актеру: либо в ЗАГС, либо - расстаемся. И вот уже 40 лет они живут в любви и верности.
По мнению Боярского, жена многим пожертвовала во благо семьи. Покончив с актерской карьерой, Лариса фактически посвятила свою жизнь воспитанию детей. Актер признался, что характер у него сложный, и жене пришлось нелегко. Например, когда Боярский мечтал о третьем наследнике.
«Лариса сказала мне: «Я не могла на тебя положиться, чтобы родить третьего ребенка. Потому что с тобой и двоих-то иметь – проблема». Она - настоящая мать, прекрасно воспитала Сергея и Лизу. Они никогда не сделают ничего плохого. Конечно, я виноват перед ней, потому что не соответствовал ее идеалам»
, - признался актер.
Лишь один раз в семейной идиллии Боярских произошел разлад. Лариса не выдержала постоянных задержек мужа на работе и подала на развод. Тогда Михаил серьезно заболел и попал в реанимацию. Супруга не смогла бросить актера в трудную минуту, и они сохранили брак.
«Лариса довольно рациональный человек. У нас в семье лед и пламень. Она непокорная, она своенравная. Я - с неприятным характером, взрывной. Но есть слово «доверие» и - голова на плечах мужчины. Это внутреннее дело в каждой семье»
, - отметил Боярский.
Михаил также признался, что обожает внуков и постоянно их балует вопреки запретам их родителей.
«Лиза и Сергей, конечно, запрещают. Да, это единственная радость в жизни для меня - мои внуки. Надо обязательно успеть выдать замуж внучек... Они не смотрят кино с моим участием. Например, Андрюша не может видеть, когда меня бьют в кадре. А это происходит практически в каждом фильме»
.
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