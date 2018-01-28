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Три ноги Риз Уизерспун: курьезная обложка Vanity Fair вызвала резонанс в Сети

28 января
2018 год

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28 января 2018
В предвкушении церемонии вручения кинопремии "Оскар" американский журнал Vanity Fair выпустил свой традиционный спецвыпуск, посвященный героям киноиндустрии.

«12 экстраординарных звезд. Один очень важный год», - гласи надпись на обложке.

Три ноги Риз Уизерспун: курьезная обложка Vanity Fair вызвала резонанс в Сети

Обложку для традиционного голливудского номера Vanity Fair сняла Энни Лейбовиц. Организаторы фотосессии не забыли о главном скандале прошлого года на «фабрике грез» и движении #MeToo и выбрали героями актеров и актрис, поддерживающих своих коллег. Обложку украсили Опра Уинфри, Харрисон Форд, Джессика Честейн, Риз Уизерспун, Николь Кидман, Том Хэнкс, Роберт де Ниро и другие.

Снимок получился весьма впечатляющий. Но все восхищения в одночасье прервал пост пользователя Твиттера:

«Пытаюсь сосчитать, сколько ног у Риз Уизерспун. Это беспокоит меня последние пять минут».

Три ноги Риз Уизерспун: курьезная обложка Vanity Fair вызвала резонанс в Сети

И действительно, если приглядеться, можно увидеть третью ногу Уизерспун, которая «выросла» у нее, видимо, из-за допущенной ошибки при обработке снимка. Но это не единственная ошибка препрессера (человек, занимающийся ретушью фото-материалов и подготовкой номера в печать).

Три ноги Риз Уизерспун: курьезная обложка Vanity Fair вызвала резонанс в Сети

На кадре с бэкстейджа, который также попал в сеть, пострадала соседка Риз - Опра Уинфри. У телеведущей внимательные интернет-пользователи насчитали три руки: одна лежит у нее на талии, вторая - на колене, а третьей она обнимает Риз Уизерспун.

Резонанс в Сети вскоре дошел и до самих Риз Уизерспун и Опры Уинфри. Они тоже не упустили шанс посмеяться над курьезной ситуацией.

«Так. По-моему, уже все знают, что у меня - три ноги. Надеюсь, вы примете меня такой, какая я есть. И я никогда не извинюсь за то, что так крепко обнимаюсь с Опрой. Очень рекомендую сделать вам то же самое, если представится возможность», - написала Риз Уизерспун в Твиттере.

«Я принимаю твою третью ногу. Надеюсь, и ты не имеешь ничего против моей третьей руки», - ответила ей Опра.

Vanity Fair пока никак не комментирует происшествие, но интернет-пользователи уже начали беспокоиться за судьбу дизайнера, допустившего роковую ошибку:

«Если вам сегодня тяжело на работе, просто вспомните, что вы - не тот человек, благодаря которому вышли в печать три ноги Риз Уизерспун».
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Три ноги Риз Уизерспун: курьезная обложка Vanity Fair вызвала резонанс в Сети фотографии
Три ноги Риз Уизерспун: курьезная обложка Vanity Fair вызвала резонанс в Сети фотографии
Три ноги Риз Уизерспун: курьезная обложка Vanity Fair вызвала резонанс в Сети фотографии
Три ноги Риз Уизерспун: курьезная обложка Vanity Fair вызвала резонанс в Сети фотографии
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