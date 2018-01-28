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Владимир Познер рассказал об уходе от жены после 37 лет брака

28 января
2018 год

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28 января 2018
Телеведущий Владимир Познер в беседе с журналистами рассказал о своем пути к успеху и о карьере на Первом канале. Познер также поделился подробностями личной жизни и поведал о семейной драме.

Владимир Познер рассказал об уходе от жены после 37 лет брака

С 2008 года телеведущий состоит в браке с основателем концертной компании и продюсером Надеждой Соловьевой, ради которой он ушел от предыдущей супруги Екатерины Орловой. С Орловой Познер прожил несколько десятков лет.

Познер рассказал, что никто из близких не препятствовал его решению создать новую семью. Однако сам телеведущий стал испытывать чувство вины перед Екатериной. Она ушла из жизни в 2015 году.

«Дети мои в этом смысле – необыкновенно понимающие люди. Дети – ладно, они были взрослые, как-то было проще с детьми. Самому это было очень тяжело, я вас уверяю, – рассказал ведущий. – Уход от жены после 37 прожитых вместе лет, понимание того, что она немолодой человек, и чувство вины, которое меня не покинуло… Оно и сейчас есть, но не такое острое, как раньше», - признался Познер.

По воспоминаниям Владимира, в свою нынешнюю жену Надежду Соловьеву телеведущий влюбился с первого взгляда.

Владимир Познер рассказал об уходе от жены после 37 лет брака

«Это очень странно – я очень хорошо помню, что почувствовал, когда ее в первый раз увидел. И одновременно мне в голову пришла мысль: «Ты что, с ума сошел? После 37 лет брака». Противоречие мыслей и чувств».

Ведущий поведал, что предпочитает во всем полагаться на удачу и везение. По его словам, если быть терпеливым, то можно дождаться желаемого.

«И может быть, это сыграло роль. Еще то, что я в совсем немолодом возрасте все еще хотел любить. И в 70 лет все еще чувствовал себя вполне мужчиной, и женщины мне нравились… Они и сейчас мне нравятся, хотя мне 83».

Также Владимир Познер заявил о возможном закрытии авторской программы на Первом канале. Однако обсуждения этой темы с продюсерами еще не было. Но если так случится, телеведущий не исключает, что уедет в Париж, где у него есть собственное жилье.
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Владимир Познер рассказал об уходе от жены после 37 лет брака фотографии
Владимир Познер рассказал об уходе от жены после 37 лет брака фотографии
Владимир Познер рассказал об уходе от жены после 37 лет брака фотографии
Владимир Познер рассказал об уходе от жены после 37 лет брака фотографии
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