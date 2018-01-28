Кейси Аффлек отказался вручать премию «Оскар»

Актер и обладатель престижной статуэтки Кейси Аффлек
по регламенту Американской киноакадемии должен был объявлять победительницу в номинации «Лучшая актриса» на вручении премии «Оскар» 4 марта. Однако он отказался присутствовать на ожидаемом мероприятии.
Такая позиция актера напрямую связана с секс-скандалом в Голливуде, ведь Кейси так же был обвинен в домогательствах, как и многие его коллеги по цеху
. Аффлек решил лишний раз не привлекать внимание к своей персоне.
Обвинения в адрес Кейси поступили от съемочной группы фильма «Я все еще здесь»
, а в частности – от продюсера Аманды Уайт
и оператора Магдалены Горка
. Их претензии были урегулированы во внесудебном порядке.
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