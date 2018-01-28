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Кейси Аффлек отказался вручать премию «Оскар»

28 января
2018 год

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28 января 2018
Актер и обладатель престижной статуэтки Кейси Аффлек по регламенту Американской киноакадемии должен был объявлять победительницу в номинации «Лучшая актриса» на вручении премии «Оскар» 4 марта. Однако он отказался присутствовать на ожидаемом мероприятии.

Кейси Аффлек отказался вручать премию «Оскар»

Такая позиция актера напрямую связана с секс-скандалом в Голливуде, ведь Кейси так же был обвинен в домогательствах, как и многие его коллеги по цеху. Аффлек решил лишний раз не привлекать внимание к своей персоне.

Обвинения в адрес Кейси поступили от съемочной группы фильма «Я все еще здесь», а в частности – от продюсера Аманды Уайт и оператора Магдалены Горка. Их претензии были урегулированы во внесудебном порядке.
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Кейси Аффлек отказался вручать премию «Оскар» фотографии
Кейси Аффлек отказался вручать премию «Оскар» фотографии
Кейси Аффлек отказался вручать премию «Оскар» фотографии
Кейси Аффлек отказался вручать премию «Оскар» фотографии
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