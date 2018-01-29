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Ольга Кабо поделилась секретом вечной молодости

29 января
2018 год

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29 января 2018
Сегодня российская актриса Ольга Кабо отмечает 50-летие. Накануне своего юбилея она дала интервью, в котором рассказала, как успевает быть не только успешной актрисой, но и любящей женой и мамой.

Ольга Кабо поделилась секретом вечной молодости

У Ольги двое детей - 19-летняя Таня и 5-летний Витя, которым актриса старается уделять максимум своего внимания. В интервью актриса рассказала, как добивается гармонии в семье.

«На самом деле мне не хватает времени, во всяком случае в том объеме, в котором хотелось бы. И в первую очередь, конечно же, страдает семья. Муж грустит, дети скучают. Передо мной всегда стоит дилемма: правильно ли я живу, верно ли распределяю силы? Ведь сын и дочка не виноваты, что их мама неизлечимо «больна» творчеством и навсегда «заражена» вирусом актерства. Помните анекдот про сороконожку? Когда ее спросили, с какой ноги она начинает движение – задумалась, упала и больше не смогла подняться. Поэтому я раз и навсегда решила для себя идти вперед и заниматься любимым делом. Это первый секрет внутренней гармонии».

Ольга Кабо поделилась секретом вечной молодости

«Но перед семьей, конечно, испытываю комплекс вины, поэтому отказываю себе в полноценном отдыхе, недосыпаю, с самолета мчусь в садик забрать Витюшу, а после сложной съемочной смены стараюсь успеть на концерт к Танечке».

Идеальным примером Ольга считает свою мать, которая, несмотря на большую занятость, старалась не обделять дочь вниманием.

«У меня есть путеводная звезда, достойный пример – моя мама Аида Николаевна. Она трудилась большим начальником на телевидении, много работала и редко бывала дома. Зато если у нее случался выходной, всецело принадлежала мне. Зная, что предстоит свободный день, я заранее делала уроки, убиралась в комнате, чтобы ни на что не отвлекаться и вволю наслаждаться общением. Мама всегда придумывала что-то потрясающее – цирк, прогулки, кафешки…», - поделилась актриса.

Кабо рассказала, что старается сделать дни, проведенные с детьми, особенными, посещая выставки, театры, прогуливаясь с собаками.

«И как прекрасно знать, что Таня и Витя гордятся мной, приходят на спектакли, волнуются, поддерживают и всегда дарят цветы на сцене. Это так ответственно – играть, зная, что они в зале! При этом, признаюсь, не считаю себя идеальной мамой. Мне сложно быть строгой, ругаться и воспитывать. Все время кажется, что дети от меня ждут другого, и не хочется их разочаровывать», - призналась Ольга.

«Муж Николай ворчит, что балую их и все им позволяю, и они садятся мне на шею… А я даже не пытаюсь измениться. При всей любви ко мне Витя безропотно слушается именно папу, а для Тани главные авторитеты – бабушка с дедушкой».

Ольга Кабо поделилась секретом вечной молодости

Об отношениях с мужем.

«Мы живем, просим прощения и прощаем, ссоримся и миримся… Но главное – любим и принимаем друг друга такими, какие есть. По-моему, очень важно не пытаться переделать родных людей. Нужно уважать не вымышленный образ, а реальные достоинства и недостатки каждого из нас. Помните, как у Булгакова: «Тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит».

В заключение актриса дала ценный совет всем женщинам.

«В преддверии юбилея ощущаю себя вполне взрослым человеком. Возраста как такового не чувствую, просто наслаждаюсь вкусом жизни. И советую всем ровесницам не стесняться морщинок, ведь в них наша женская история. Прав был Оскар Уайльд: «Секрет сохранения молодости в том, чтобы избегать некрасивых эмоций». А от себя добавлю – и мыслей. Поэтому стараюсь просыпаться с улыбкой, а перед сном благодарить Бога за подаренный день».
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Ольга Кабо поделилась секретом вечной молодости фотографии
Ольга Кабо поделилась секретом вечной молодости фотографии
Ольга Кабо поделилась секретом вечной молодости фотографии
Ольга Кабо поделилась секретом вечной молодости фотографии
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