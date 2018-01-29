Армен Джигарханян нелестно высказался о Высоцком

В выпуске программы «Сегодня вечером», посвященном юбилею Владимира Высоцкого
, родные, друзья и коллеги актера делились воспоминаниями о нем. Но, к сожалению, далеко не все выразили свое почтение по отношению к Высоцкому.
При обсуждении фильма «Место встречи изменить нельзя»
после лестных высказываний и приятных воспоминаний коллег Владимира Высоцкого Армен Джигарханян
сказал, что не считает его хорошим актером и уж тем более поэтом. Такое заявление Джигарханян уже делал в одном из интервью.
«Высоцкий был трудяга, его любили. На нем висли. Он принадлежал народу. Они так же матом ругались, они так же плевали, они так же курили, так же пили. Это все было соответствие. Он не актер, он - явление, скандальное явление. Так же, как Мэрилин Монро. Ну разве она хорошая актриса?! Это тип, это мышление, это философия. У него был способ петь, способ настаивать, способ навязывать. Озвучиваю свои чувства. Мне лично, как зрителю, это не очень нравилось. На мой вкус, Пушкин лучше, чем Высоцкий»
, - сказал тогда Армен Борисович.
Отличилась и вторая жена Высоцкого, мать его двоих сыновей Людмила Абрамова, которая призналась, что влюбилась не в человека Владимира Высоцкого, а в актера.
«Я увидела такое. Он был страшно убедителен. Я не влюбилась. Я сначала увидела перед собой гениального актера и оценила. Он действительно вышиб дверь и сказал – выходи за меня. И все было решено. Но никакой силы харизмы не было. Только мое слово, которое я дала, что выйду замуж за первого, кто произнесет эту формулу. Не за ногу схватит, не под юбку полезет, а произнесет эти слова. Вот так вот просто. Вы хотели правду? Вы ее услышали»
.
А бывший муж Аллы Пугачевой
, режиссер Александр Стефанович
, в свою очередь, вспомнил, как из-за Высоцкого угодил в КГБ. Он хотел снимать Высоцкого и Влади
в своей картине, но Стефановича вызвали в КГБ и сделали предупреждение – Высоцкого и Влади не снимать.
«Они спросили: «Как вам такое в голову пришло?!» А я им: ну как же, он же в театре играет, у Говорухина вот снимается. «Вы хотите, чтобы вас устроили на Одесскую киностудию? Мы это можем. Забудьте эту фамилию навсегда и об этом разговоре никому не говорите». Первое, что я сделал - поехал на Таганку, вызвал Володю и рассказал ему. Он весь напрягся, глаза наполнились слезами, и он спросил меня: «Саш, чего они от меня хотят?»
, - рассказал режиссер.
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