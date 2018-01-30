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Большие глаза: За что мы любим Еву Грин

30 января
2018 год

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30 января 2018
1 февраля в российский прокат выходит фильм шведского режиссера Лизы Лангсет «Эйфория», главные роли в котором исполнили Алисия Викандер и Ева Грин.

Большие глаза: За что мы любим Еву Грин

Фильм рассказывает о путешествии двух сестер Эмили (Грин) и Инес (Викандер) в некое таинственное место, которое на поверку оказывается клубом самоубийц класса «люкс». В этом месте творческие личности пытаются обрести душевный покой и постичь дзэн за считанные дни до своей неестественной смерти. Узнав о том, куда и с какой целью затащила ее сестра, Инес пытается отговорить Эмили от этого мероприятия.

Большие глаза: За что мы любим Еву Грин

Заслуженная ведьма Голливуда Ева Грин - одна из самых бесстрашных европейских актрис на сегодняшний день. Четверть ее фильмографии состоит из ролей странноватых, вращающих глазами демонических женщин. Полностью обнажиться перед камерой? Без проблем. Изобразить половой акт с невидимым дьяволом? Пожалуйста. Поговорить на 6 разных языках разными голосами? Легко. Кино-Театр.ру решил повнимательнее присмотреться к французской актрисе и выяснил, почему у Евы Грин не сложилось с Ларсом фон Триером, как на самом деле произносится ее фамилия, и что там за история с таксидермией.

Мать - актриса, сестра - графиня

Большие глаза: За что мы любим Еву Грин

Ева Грин родилась во Франции в семье известной актрисы Марлен Жобер и дантиста шведского происхождения Уолтера Грина, фамилия которого произносится на самом деле как «грен», что в переводе со шведского означает «ветка».

Большие глаза: За что мы любим Еву Грин

У Евы есть сестра-двойняшка Джой, о которой известно не так уж много со слов актрисы:
«Она замужем за итальянским графом, живет в Италии и занимается воспитанием двоих детей. Ну и присматривает за виноградником. Неплохая жизнь, не правда ли? Она блондинка. Знаете, это другая я, счастливая версия меня».
Кстати, натуральный цвет волос Евы - светло-русый, а в черный и темно-каштановый она красится с 14 лет, что, несомненно, делает ее лицо выразительнее.

Дебют в кино

Большие глаза: За что мы любим Еву Грин

Ева дебютировала в кино в 21 год в главной роли в фильме Бернардо Бертолуччи «Мечтатели». Актриса признает, что ей невероятно повезло избежать хрестоматийных актерских мытарств на пути к успеху. Сразу после окончания учебы актриса попала в театр, где ее и заметил Бертолуччи.
Родители Евы отговаривали ее от съемок в «Мечтателях». И вовсе не из-за откровенных сцен и обнажения. А «из-за того, что произошло с Марией Шнайдер после фильма «Последнее танго в Париже». После успеха фильма Шнайдер оказалась в центре череды скандалов, и по схеме «успех-алкоголь-наркотики» угодила в лечебницу, лишилась ролей в фильмах Бертолуччи и Бунюэля и, в общем-то, так и осталась актрисой одной роли.

Большие глаза: За что мы любим Еву Грин

Успешно дебютировав в кино и моментально оказавшись в Голливуде, Ева с трудом может себе представить возвращение на театральную сцену:

«У меня развился ужасный страх сцены. Помню, как в 3-4 часа дня начинаешь думать «О Боже, мне на сцену через три часа…». И когда ты уже на сцене, это проходит. Но это ожидание - это пытка. Мне бы хотелось это преодолеть, но не знаю…С возрастом я становлюсь тревожнее…уязвимее, как будто сделана из стекла. В каких-то ситуациях я сильнее, чем была раньше. Но в 37 чувствую себя как губка, которая впитывает все подряд».

Странноватая Ведьма

Большие глаза: За что мы любим Еву Грин

За Евой как-то так само собой упрочилось неофициальное амплуа «ведьмы», что не удивительно: из 20 работ в кино, 4 - ведьмы (королева ведьм Серафина Пекалла в «Золотом Компасе», Моргана в «Камелоте», одержимая дьяволом практикующая ведьма-экстрасенс Ванесса Айвз в «Ужасах по-дешевке» и Анджелика Бушар в «Мрачных тенях»). В этот же ряд можно поставить паранормальную мисс Перегрин из «Дома странных детей».

Большие глаза: За что мы любим Еву Грин

Однако, актриса вовсе не в восторге от перспективы застрять в этом амплуа:
«Мне бы надо сниматься побольше в «нормальных» ролях, потому что я не хочу, чтобы меня запихнули в коробку с пометкой «странноватая ведьма». Мне часто говорят «Тебе уже пора прекращать играть темные роли». Но есть что-то захватывающее в этой тьме. Впадая в эти крайности как актер, ты узнаешь о себе кое-что как о человеке…Если бы я слушала советы моей мамы, я бы вообще нигде не снималась. Я пересказываю ей сценарии, и она реагирует всегда так: «О господи, ну зачем ты в этом участвуешь? Почему ты не можешь играть что-то обыденное?».

Большие глаза: За что мы любим Еву Грин

«Я же, на самом деле, тихая, если не сказать скучная в повседневной жизни. Ничего общего с сумасшедшими ведьмами, которых я играю. И поэтому, наверное, мне весело это делать - это сродни детскому веселью, когда делаешь что-то, что тебе нравится, и в этом есть доля шалости».
«Я нахожу в этом некое высвобождение, раскованность. Здорово же иметь возможность чокнуться. Я не могу себе позволить такого в реальной жизни. А эти роли - это как впасть в детство».

Конфликт с Ларсом фон Триером

Большие глаза: За что мы любим Еву Грин

Грин должна была сыграть главную роль в фильме Ларса фон Триера «Антихрист» (опять же сумасшествие, обнаженка, намек на ведьмовство - полный пакет), но не срослось из-за разногласий актрисы и режиссера.

«Я была его фанатом. Одержима им. Я мечтала с ним поработать с момента выхода «Рассекая волны», который мне казался совершенно волшебным». Но потом Грин познакомилась со своим кумиром, и выяснилось, что его не интересуют ее соображения по поводу роли.
«Мне даже не позволили высказать свое мнение. Вообще, не думаю, что ему нравится такое явление как «сотрудничество». Мы не могли прийти к согласию по поводу некоторых откровенных сцен. Я не хотела делать определенные вещи. Задавала вопросы, отказываясь быть просто марионеткой. Там было полно всяких откровенных моментов, которые вызывали у меня сомнения: «Серьезно? Не уверена. А другого способа как-то это показать нет?». На что он отвечал «Никому не стоит подвергать сомнению мой авторитет».

Черепа и чучела

Большие глаза: За что мы любим Еву Грин

С помощью нескольких журналистов, которые задают ей один и тот же вопрос ("Это правда, что вы постоянный клиент магазина Deyrolle, торгующего чучелами животных?") Ева поддерживает легенду о своем пристрастии к коллекционированию черепов, насекомых и чучел животных. Но, кажется, это всего лишь легенда.

«Это потрясающий магазин, один из самых красивых. Там есть редкие виды птиц, верблюдов, львов, все на свете. Так что да, у меня есть некоторые «вещицы» оттуда. У меня есть огромная голова быка, смотрится достаточно шокирующе. Это предок тура, их больше не существует. Я купила его, потому что его глаза смотрели так, как будто он просил о помощи. И я подумала «Ну ладно, отправишься со мной домой».

«Эйфория» в прокате с 1 февраля.

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Бернардо БертолуччиТим БертонАлисия ВикандерЕва ГринМарлен ЖоберЛарс фон ТриерМария Шнайдер
фильмы
АнтихристДом странных детей Мисс ПерегринКамелотМечтателиМечтателиМрачные тениПоследнее танго в ПарижеРассекая волныСтрашные сказкиТемные начала: Золотой компасЭйфория

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Большие глаза: За что мы любим Еву Грин фотографии
Большие глаза: За что мы любим Еву Грин фотографии
Большие глаза: За что мы любим Еву Грин фотографии
Большие глаза: За что мы любим Еву Грин фотографии
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