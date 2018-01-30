Обвиненный в педофилии Марк Саллинг найден мертвым

Американский актер Марк Саллинг, известный по роли в сериале «Лузеры»
, был арестован в декабре 2015 года по подозрению в хранении порнографических видео и фотоматериалов с участием несовершеннолетних.
В октябре 2017 года актер частично признал себя виновным
. Ему грозил срок от четырех до семи лет. В том числе актер должен был быть зарегестрирован как осужденный за преступление сексуального характера. Вынесение приговора было назначено на 7 марта 2018 года.
Однако сегодня стало известно, что Саллинг найден мертвым в Калифорнии. Тело актера нашли у реки вблизи его дома.
Американский таблоид TMZ выдвинул версию о самоубийстве, якобы Саллинг пытался покончить с собой еще в августе 2017 года. Однако официально эта информация не подтверждена.
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