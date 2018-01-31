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Блеск и нищета красных дорожек: Оксана Акиньшина, Александр Калягин и Елизавета Боярская

31 января
2018 год

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31 января 2018
21 января в концертном зале «Барвиха Luxury Village» состоялся специальный показ нового фильма Михаэля Ханеке «Хэппи-энд». Мероприятие посетили Олеся Судзиловская, Елена Захарова, Павел Деревянко и прочие медийные лица.

Олеся Судзиловская

Елена Захарова

Анна Горшкова

25 января в московском кинотеатре «Октябрь» прошел закрытый показ нового фильма Николая Хомерики «Селфи» - современный аналог повести Достоевского «Двойник» с Константином Хабенским в главной роли. Среди первых зрителей фильма были Паулина Андреева, Оксана Акиньшина, Надежда Михалкова, Мария Шалаева и другие.

Оксана Акиньшина

Мария Шалаева

Аглая Тарасова

Надежда Михалкова

Паулина Андреева и Федор Бондарчук

Центральным событием прошлой недели стала церемония вручения премии «Золотой Орел», которая состоялась 26 января в Москве. Полный список триумфаторов премии можно прочитать здесь, а мы не будем отвлекаться от "красной дорожки", точнее от застигнутых врасплох в коридорах Мосфильма нарядных звезд отечественного кино. А их собралось немало: Елизавета Боярская, Ирина Горбачева, Мария Кожевникова, Сергей Маковецкий, Анна Михалкова, Гоша Куценко, Александр Калягин, Никита свет Сергеевич, Елена Лядова, Евгений Миронов и многие-многие другие.

Анна Исаева

Елена Лядова

Мария Кожевникова

Евгений Миронов

Гоша Куценко

Валерия

Александр Калягин

Анна Михалкова

Ирина Горбачева

Дарья Мороз

Елизавета Боярская

Сергей Маковецкий

28 января в Нью-Йорке состоялась 60-я церемония вручения наград Grammy, на которой чествовали главных музыкальных исполнителей прошлого года. Среди гостей и участников церемонии были замечены Кэти Холмс, Майли Сайрус, Хейли Стейнфилд и Анна Кендрик.

Хейли Стейнфилд

Джейден Смит

Анна Кендрик

Кэти Холмс

Майли Сайрус

Блеск и нищета красных дорожек: Оксана Акиньшина, Александр Калягин и Елизавета Боярская
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