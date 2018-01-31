Блеск и нищета красных дорожек: Оксана Акиньшина, Александр Калягин и Елизавета Боярская

21 января в концертном зале «Барвиха Luxury Village» состоялся специальный показ нового фильма Михаэля Ханеке «Хэппи-энд»
. Мероприятие посетили Олеся Судзиловская
, Елена Захарова
, Павел Деревянко
и прочие медийные лица.
25 января в московском кинотеатре «Октябрь» прошел закрытый показ нового фильма Николая Хомерики «Селфи»
- современный аналог повести Достоевского «Двойник» с Константином Хабенским
в главной роли. Среди первых зрителей фильма были Паулина Андреева
, Оксана Акиньшина
, Надежда Михалкова
, Мария Шалаева
и другие.
Центральным событием прошлой недели стала церемония вручения премии «Золотой Орел», которая состоялась 26 января в Москве. Полный список триумфаторов премии можно прочитать здесь
, а мы не будем отвлекаться от "красной дорожки", точнее от застигнутых врасплох в коридорах Мосфильма нарядных звезд отечественного кино. А их собралось немало: Елизавета Боярская
, Ирина Горбачева
, Мария Кожевникова
, Сергей Маковецкий
, Анна Михалкова
, Гоша Куценко
, Александр Калягин
, Никита свет Сергеевич
, Елена Лядова
, Евгений Миронов
и многие-многие другие.
28 января в Нью-Йорке состоялась 60-я церемония вручения наград Grammy, на которой чествовали главных музыкальных исполнителей прошлого года. Среди гостей и участников церемонии были замечены Кэти Холмс
, Майли Сайрус
, Хейли Стейнфилд
и Анна Кендрик
.
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