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Анджелина Джоли посетила лагерь сирийских беженцев

31 января
2018 год

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31 января 2018
На днях Анджелина Джоли в компании дочерей (11-летней Шайло и 13-летней Захары) нанесла визит сирийским беженцам в Иордании.

Анджелина Джоли посетила лагерь сирийских беженцев

Анджелина никогда не была равнодушна к людям, которым пришлось покинуть родную страну в силу чрезвычайных обстоятельств, особенно к детям. Она регулярно посещает страны Третьего мира с гуманитарными миссиями, за что в 2005 была удостоена Гуманитарной премии ООН.

На этот раз актриса посетила иорданский лагерь беженцев с важной целью - обсудить благотворительный проект TIGER (These Inspiring Girls Enjoy Reading), который посвящен образованию девочек и расширению прав женщин в целом. Пообщавшись с беженками, Анджелина и ее дочери приняли участие в символической церемонии запуска воздушных шаров с желаниями в небо.

Анджелина Джоли посетила лагерь сирийских беженцев

Джоли занимается гуманитарными проблемами не только на правах посла доброй воли ООН, но и как работник киноиндустрии. Она стала одним из продюсеров анимационного фильма "Добытчица" о сложной судьбе девочки из Афганистана, которой приходится переодеваться мальчиком, чтобы обеспечивать свою семью.
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Анджелина Джоли посетила лагерь сирийских беженцев фотографии
Анджелина Джоли посетила лагерь сирийских беженцев фотографии
Анджелина Джоли посетила лагерь сирийских беженцев фотографии
Анджелина Джоли посетила лагерь сирийских беженцев фотографии
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