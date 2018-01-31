Анджелина Джоли посетила лагерь сирийских беженцев

На днях Анджелина Джоли
в компании дочерей (11-летней Шайло и 13-летней Захары) нанесла визит сирийским беженцам в Иордании.
Анджелина никогда не была равнодушна к людям, которым пришлось покинуть родную страну в силу чрезвычайных обстоятельств, особенно к детям. Она регулярно посещает страны Третьего мира с гуманитарными миссиями, за что в 2005 была удостоена Гуманитарной премии ООН.
На этот раз актриса посетила иорданский лагерь беженцев с важной целью - обсудить благотворительный проект TIGER (These Inspiring Girls Enjoy Reading), который посвящен образованию девочек и расширению прав женщин в целом. Пообщавшись с беженками, Анджелина и ее дочери приняли участие в символической церемонии запуска воздушных шаров с желаниями в небо.
Джоли занимается гуманитарными проблемами не только на правах посла доброй воли ООН, но и как работник киноиндустрии. Она стала одним из продюсеров анимационного фильма "Добытчица"
о сложной судьбе девочки из Афганистана, которой приходится переодеваться мальчиком, чтобы обеспечивать свою семью.
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