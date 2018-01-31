Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Николай Караченцов идет на поправку

31 января
2018 год

Лайфстайл >>
31 января 2018
Артист Николай Караченцов борется с раком легкого, который врачи обнаружили у него прошлой осенью. Как рассказала жена актера, после того, как они обратились к лучшим онкологам, лечение привело к значительному прогрессу.

Николай Караченцов идет на поправку

«Опухоль уменьшилась в диаметре с 10 до 2,8 сантиметров. Терапию проходили в онкоцентре в Красногорске, где бывали наездами. Все остальное время Коля проводил дома», - поделилась Людмина Поргина.

Вскоре Караченцову предстоит пройти четвертый курс химиотерапии.

«Мы уезжали в Турцию на новогодние праздники. В Анталье гуляли каждый день по четыре часа, наслаждались морским воздухом. Правда, по возвращении муж застудил правое легкое. Сейчас он находится в больнице, где ему колют антибиотики. После выздоровления планируем пройти очередной курс химии», - сообщила жена актера.

Поргина ухаживает за мужем уже 13 лет – с момента первой аварии в 2005 году, в результате которой актёр получил серьёзную черепно-мозговую травму и 26 дней пробыл в коме.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Шэрон Стоун рассказала о перенесенном инсульте

Жена Николая Караченцова рассказала о болезни мужа и об автомобильной аварии
Поиск по меткам
здоровье
персоны
Николай КараченцовЛюдмила Поргина

фотографии >>
Николай Караченцов идет на поправку фотографии
Николай Караченцов идет на поправку фотографии
Николай Караченцов идет на поправку фотографии
Николай Караченцов идет на поправку фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Мария Саакян
28 января ушла из жизни режиссёр Мария Саакян.
Людмила Сенчина
25 января ушла из жизни певица Людмила Сенчина.
Владимир Балагин
20 января трагически погиб актёр Владимир Балагин.

День рождения >>

Регимантас Адомайтис
Алексей Грибов
Вадим Гущин
Евгений Дрёмин
Георгий Мартиросьян
Алексей Нилов
Александр Пороховщиков
Константин Стрельников
Владислав Стржельчик
Керри Вашингтон
Энтони ЛаПалья
Келли Линч
Шпела Розин
Джин Симмонс
Джастин Тимберлэйк
Яцек Хмельник
все родившиеся 31 января >>

Афиша кино >>

Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти
боевик, научная фантастика, триллер
США, 2018
Короче
комедия, научная фантастика
США, 2017
Тоня против всех
комедия, спортивный фильм
США, 2017
Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури
драма, комедия, криминальный фильм
Великобритания, США, 2017
Эйфория
арт-хаус, драма
Великобритания, Германия, Швеция, 2017
Кое-что на день рождения
трагикомедия
США, 2017
Селфи
боевик, научная фантастика
Россия, 2017
Zомбоящик
комедия
Россия, 2017
Девушка в тумане
детектив, криминальный фильм, триллер, экранизация
Германия, Италия, Франция, 2017
Хэппи-энд
драма
Австрия, Германия, Франция, 2017
Побег из Рио
драма, комедия
Франция, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью