Николай Караченцов идет на поправку

Артист Николай Караченцов
борется с раком легкого, который врачи обнаружили у него прошлой осенью. Как рассказала жена актера, после того, как они обратились к лучшим онкологам, лечение привело к значительному прогрессу.
«Опухоль уменьшилась в диаметре с 10 до 2,8 сантиметров. Терапию проходили в онкоцентре в Красногорске, где бывали наездами. Все остальное время Коля проводил дома»
, - поделилась Людмина Поргина
.
Вскоре Караченцову предстоит пройти четвертый курс химиотерапии.
«Мы уезжали в Турцию на новогодние праздники. В Анталье гуляли каждый день по четыре часа, наслаждались морским воздухом. Правда, по возвращении муж застудил правое легкое. Сейчас он находится в больнице, где ему колют антибиотики. После выздоровления планируем пройти очередной курс химии»
, - сообщила жена актера.
Поргина ухаживает за мужем уже 13 лет – с момента первой аварии в 2005 году, в результате которой актёр получил серьёзную черепно-мозговую травму и 26 дней пробыл в коме.
обсуждение >>