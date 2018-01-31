Виталина Цымбалюк-Романовская мечтает о воссоединении с супругом

Скандал между актером Арменом Джигарханяном
и его бывшей женой все никак не кончится. Недавно Виталина Цымбалюк-Романовская подала апелляцию, чтобы оспорить развод с Джигарханяном. А на днях в эфире программы «Пусть говорят» она призналась, что надеется на воссоединение с супругом.
Виталина заявила, что мечтает о скором окончании всех разбирательств, и заявила о своем удивлении поведением Армена Борисовича. Ее волнует, почему бывший муж молчал о своих недовольствах на протяжении всей их совместной жизни, а теперь внезапно заявляет о них через СМИ.
Цымбалюк-Романовская также не упустила возможность опровергнуть обвинение в присвоении квартир и денег Джигарханяна.
«Я его не выписывала. Жду его дома каждый день, И не подавала на развод, это сделал его адвокат. Решение оспариваю для того, чтобы получить личную встречу. Пусть он скажет, чем он недоволен».
Бывшая жена актера добавила, что очень любила Армена Борисовича, но не знала, испытывал ли он к ней подобные чувства.
«Пока он жив, я буду нести за него ответственность»
, - заявила Виталина.
Виталина сказала, что за театр бороться не будет. Она затаила обиду на актеров за то, что никто не поддержал ее в этом скандале.
«Мы подняли актерам зарплату в два раза. В среднем они стали получать 54 тысячи, а было - 32. Я не хочу идти в этот театр, в другом месте пообщалась бы. Кроме администрации, я презираю коллектив театра, они повели себя недостойно, я обижена, никогда туда не пойду. Меня не нужно было поддерживать, просто сказали бы «спасибо»
.
В конце программы, когда ведущий попросил ее сказать несколько слов своему мужу, Цымбалюк-Романовская ответила, что предпочитает личное общение.
«У меня принципиальная позиция, я через камеру не обращусь, только глаза в глаза».
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