Раиса Рязанова рассказала, почему ушла от мужа

Актриса Раиса Рязанова
стала гостьей программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым
. В интервью она рассказала о разводе, запретной любви и о самом сложном периоде своей жизни.
С первым своим мужчиной, Юрием Перовым
, Раиса познакомилась при поступлении в ГИТИС. За него она и вышла замуж.
«Долго привыкали к друг другу… Конечно, я девчонкой была. Не привыкла к мужчине. Я все это понимала умом, а телом сопротивлялась. Мне было 22 года: я, вроде, должна была быть взрослой девушкой, но была все еще девочкой. Мы поженились на втором курсе, прожили два года. Успели сына родить Данилу»
, - рассказала актриса.
Однако союз оказался недостаточно крепким. Рязанова влюбилась в режиссера, у которого снималась, и не стала скрывать это от мужа. Спустя несколько лет совместной жизни пара Рязановой и Перова распалась.
«Я не знаю, что это было - наваждение, болезнь? Страстью это назвать нельзя, потому что тоже было стеснение, это же измена. Скрыть этого нельзя было. Когда я приходила на площадку, а у меня из глаз просто искры, и всем было понятно. Я презираю девушек-актрис, у которых есть мужья, а они рассказывают о своих обожателях, о личной жизни. Это было мое счастье. Юрий в итоге все понял. Навязать даже любовь нельзя, он это знал. Нельзя заставить себя любить. Юра десять лет, наверно, ни с кем не встречался. Возможно, не рубил концы. Надеялся, что я вернусь»
, - призналась Раиса.
Актриса отказалась назвать имя режиссера, в которого была влюблена. Отношения с ним продолжались около десяти лет, но создать семью у пары так и не получилось.
Рязанова также рассказала о тяжких 80-х и 90-х, когда она практически исчезла с голубых экранов. Тогда ей пришлось кардинально сменить род деятельности. В этот период актриса занималась частным извозом.
«Я вам расскажу, сколько я зарабатывала, занимаясь извозом. Это были 14 рублей и 15 копеек! На эти деньги я могла прожить две недели, могла купить молока, баночку сливочного масла. И ничего - выжила!»
, - заявила Раиса.
Рязанова призналась, что в настоящее время абсолютно счастлива. У нее дружная семья и замечательный внук, который пошел по стопам бабушки.
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